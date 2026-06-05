Тарифные планы и услуги от Vodafone: сколько стоит безлимитный интернет

Девушка с телефоном на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут получить безлимитный интернет-трафик от популярного мобильного оператора. Vodafone предлагает абонентам несколько отдельных услуг и тарифные планы, включающие неограниченные гигабайты. Мы узнали, сколько стоит доступ к интернету по состоянию на июнь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как клиентам Vodafone пользоваться безлимитным мобильным трафиком.

Тарифные планы от Vodafone

Абоненты предоплаты могут получить безлимитный мобильный интернет, если перенесут номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. Подключение и пользование тарифным планом Flexx GO обойдется в 280 грн/мес, за Flexx TOP придется платить 350 грн/мес.

Клиентам контракта предоставляют пакеты услуг ULTRA за 700 грн/мес. и ULTRA VIP за 1 500 грн/мес., содержащие неограниченное количество гигабайтов. Отдельно можно подключить тарифные планы из линейки "Комбо", где предлагается безлимитный мобильный трафик. Стоимость находится на таком уровне:

GigaCombo — 350 грн/мес;

GigaCombo+ — 400 грн/мес;

GigaCombo Pro — 425 грн/мес;

GigaCombo Pro+ — 475 грн/мес.

В течение первых двух месяцев обслуживания платить вообще не придется, поскольку действует специальная акция для абонентов, которые сменят тарифный план или перенесут мобильный номер в сеть Vodafone.

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Интернет-услуги от Vodafone

Мобильный оператор предлагает клиентам несколько услуг, которые предусматривают подключение безлимитного трафика. Однако это распространяется исключительно на конкретные приложения, а именно:

Video PASS — 60 грн/мес. — на видео и музыку (Apple TV, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam, SWEET.TV, Дія ТВ);

Online PASS — 30 грн/мес. — на приложения для общения и обучения (Viber, WhatsApp, WeChat, Google Chat, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, Google Classroom, Всеукраинская школа онлайн, Coursera, Duolingo);

TikTok UNLIM — 39 грн/мес. — на просмотр и загрузку видео в TikTok;

TG UNLIM — 24 грн/мес. — на Telegram;

Social PASS — 60 грн/мес. — на социальные сети (Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X, Pinterest, Likee, LinkedIn, Reddit, Canva).

В зависимости от индивидуальных потребностей абоненты Vodafone могут подключить одну или несколько услуг и не переплачивать за безлимитный интернет-трафик в тарифном плане.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие бюджетные тарифные планы предлагают мобильные операторы в июне. Киевстар, Vodafone и lifecell обеспечивают абонентов пакетами услуг на разный кошелек. Мы узнали, что доступно клиентам для подключения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар запустил новую линейку годовых тарифных планов. Корпоративные абоненты могут заказать пакет услуг на 12 месяцев и сэкономить деньги. Цены колеблются в диапазоне 4 400-11 000 грн.