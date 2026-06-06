Вигідний тарифний план від Київстару: як знизити ціну на 150 грн у червні

Дівчина з телефоном у руках на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Деяким українцям можуть знадобитися мобільні тарифи лише для телефонних дзвінків. Однак оператори пропонують пакети послуг із різноманітним наповненням: інтернет-трафіком, SMS, хвилинами в роумінгу, додатковими опціями тощо. Абонентам Київстару дозволили заощадити 150 грн на оплаті тарифного плану і зберегти базовий обсяг послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Як заощадити 150 грн на тарифному плані

Часто клієнтам мобільних операторів доводиться переплачувати за обслуговування, оскільки пакети послуг включають зайві опції. Наприклад, не всім потрібна можливість розмовляти в роумінгу, відправляти повідомлення чи користуватися трафіком/домашнім інтернетом. Проблему можна вирішити, підключивши "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 450 грн/міс.

Тарифний план включає Суперсилу "Економія", яка дозволяє знизити ціну на 150 грн. При цьому залишиться тільки 500 МБ і безліміт у мережі Київстару. Щоб активувати Суперсилу, необхідно скористатися застосунком "Мій Київстар", зателефонувати на 477*65 чи набрати USSD-комбінацію 477*65#.

"Після підключення Суперсили нові умови запрацюють з наступної планової оплати тарифу, яка буде з урахуванням знижки, тобто — 300 грн/4 тижні", — уточнили в компанії.

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Що входить у тариф за 450 грн

Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштує 450 грн/міс. для абонентів передплати. За свої гроші користувачі отримують:

20 ГБ трафіку (плюс додатково 20 ГБ за своєчасну оплату);

15 ГБ у роумінгу (включаються в загальний обсяг);

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;

300 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Також доступна одна Суперсила на вибір. Можна підключити доступ до сервісів медичного застосунку Helsi, Київстар ТБ із колекцією фільмів/серіалів/шоу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, "Допомога ЗСУ+", "Відео на ходу", WOG 5 ГБ у роумінгу, "Соцмережі та месенджери". Після активації "Економії" всі Суперсили стануть недоступні.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що lifecell планує змінити умови в тарифному плані "Жара Лайт Роумінг" з 10 червня 2026 року. Оператор оновить кількість гігабайтів для використання у роумінгу. Змінений обсяг стане доступним після першої оплати місячного пакета послуг.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запустив нову лінійку річних тарифних планів для корпоративних абонентів. Вони коштують від 4 400 до 11 000 грн. Це плата за 12 місяців, завдяки чому абоненти можуть економити невелику частину витрат.