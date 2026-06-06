Выгодный тарифный план от Киевстара: как снизить цену на 150 грн в июне

Девушка с телефоном в руках на улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам могут понадобиться мобильные тарифы только для телефонных звонков. Однако операторы предлагают пакеты услуг с разнообразным наполнением: интернет-трафиком, SMS, минутами в роуминге, дополнительными опциями и т.д. Абонентам Киевстара позволили сэкономить 150 грн на оплате тарифного плана и сохранить базовый объем услуг.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Как сэкономить 150 грн на тарифном плане

Часто клиентам мобильных операторов приходится переплачивать за обслуживание, поскольку пакеты услуг включают лишние опции. Например, не всем нужна возможность разговаривать в роуминге, отправлять сообщения или пользоваться трафиком/домашним интернетом. Проблему можно решить, подключив "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 450 грн/мес.

Тарифный план включает Суперсилу "Экономия", которая позволяет снизить цену на 150 грн. При этом останется только 500 МБ и безлимит в сети Киевстара. Чтобы активировать Суперсилу, необходимо воспользоваться приложением "Мой Киевстар", позвонить на 477*65 или набрать USSD-комбинацию 477*65#.

"После подключения Суперсилы новые условия заработают со следующей плановой оплаты тарифа, которая будет с учетом скидки, то есть — 300 грн/4 недели", — уточнили в компании.

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Что входит в тариф за 450 грн

Пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" стоит 450 грн/мес. для абонентов подписки. За свои деньги пользователи получают:

20 ГБ трафика (плюс дополнительно 20 ГБ за своевременную оплату);

15 ГБ в роуминге (включаются в общий объем);

безлим на звонки в сети;

300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;

300 SMS;

Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с.

Также доступна одна Суперсила на выбор. Можно подключить доступ к сервисам медицинского приложения Helsi, Киевстар ТВ с коллекцией фильмов/сериалов/шоу, SIM для планшета, SIM для второго телефона, "Помощь ВСУ+", "Видео на ходу", WOG 5 ГБ в роуминге, "Соцсети и мессенджеры". После активации "Экономии" все Суперсилы станут недоступны.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что lifecell планирует изменить условия в тарифном плане "Жара Лайт Роуминг" с 10 июня 2026 года. Оператор обновит количество гигабайтов для использования в роуминге. Измененный объем станет доступным после первой оплаты месячного пакета услуг.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар запустил новую линейку годовых тарифных планов для корпоративных абонентов. Они стоят от 4 400 до 11 000 грн. Это плата за 12 месяцев, благодаря чему абоненты могут экономить небольшую часть расходов.