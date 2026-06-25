Київстар пропонує вигідні тарифні плани до 300 грн: що доступно абонентам у липні

Бюджетні тарифні плани від Київстару. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Київстар пропонує абонентам тарифні плани на різний гаманець. Не всі українці готові платити понад 300-400 грн за мобільний зв'язок. Ми дізналися, які пакети послуг від компанії для фізичних та юридичних осіб доволі бюджетні станом на літо 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани від Київстару коштують до 300 грн.

Мобільний зв'язок для фізичних осіб

Стандартна ціна тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Легкий" становить 370 грн/міс. для абонентів передплати і 450 грн/міс. — для клієнтів контракту. Однак вартість обслуговування можна знизити після перенесення мобільного номера в мережу Київстару: за пакет послуг доведеться платити 290 грн/міс.

За такі гроші українці отримають безлімітний трафік, 15 ГБ у роумінгу, необмежені дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови з іншими абонентами, 300 SMS по Україні, Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с та одну Суперсилу на вибір.

Всього 220 грн/міс. коштує тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", однак підключити його можуть лише пенсіонери та особи з інвалідністю. Наповнення включає:

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10 ГБ трафіку;

безлім у мережі;

100 хвилин на розмови;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий;

Домашній Інтернет до 100 Мбіт/с;

Суперсилу на вибір.

Також Київстар пропонує окрему лінійку тарифних планів "ВСЕ РАЗОМ". Нові абоненти отримують знижку на три місяці обслуговування — ціна знижується до 200 грн/міс. Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" обходиться всім клієнтам Київстару в 250 грн/міс.

Тарифні плани для бізнесу

Послуги для корпоративних абонентів Київстару не коштують менше 300 грн, однак для нових користувачів діє знижка 35% протягом перших шести місяців. З нею пакет послуг "На зв’язку" тимчасово буде коштувати 260 грн/міс. замість 400 грн.

Наповнення включає 50 ГБ трафіку, персональний інтернет до 300 Мбіт/с, 2 000 хвилин на розмови, 200 хвилин на дзвінки за кордон, 200 SMS по Україні, Київстар ТБ Легкий, одну Суперсилу. Також у пакеті доступні послуги "На зв'язку", "Автовідповідач", "Хто дзвонив" і "Повідомити про мене".

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть придбати красивий номер від Київстару. До кінця червня 2026 року діє знижка 50% на прості номери — їх продають за 300 грн замість 600 грн. Абонентам дали змогу самостійно підбирати комбінації цифр.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар розширив географію підключення тарифного плану "Шанс". Він доступний у більшій кількості українських міст, включно з Києвом. Вартість обслуговування становить усього 50 грн протягом шести місяців.