Вигідний тарифний план від Київстару за 100 грн: кому відкрили доступ до підключення

Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор розширив географію підключення дешевого тарифного плану. Абоненти Київстару з восьми міст України можуть обрати вигідну пропозицію. Вона забезпечує домашнім інтернетом на швидкості до 100 Мбіт/с.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Який тарифний план доступний абонентам

До кінця 2026 року українці можуть скористатися вигідною пропозицією від Київстару та підключити тарифний план "Шанс". Він коштує всього 50 грн/міс. для нових клієнтів Домашнього Інтернету. Акційна ціна діє протягом шести місяців обслуговування, після чого зростає до 100 грн/міс.

"Пропозиція діє для нових користувачів із відповідним покриттям. Ви можете підключити цей тариф, якщо за останні 6 місяців за адресою не було активного особового рахунку Домашнього Інтернету", — уточнили в компанії.

Нововведення полягає в тому, що з 15 червня по 31 грудня тарифний план доступний для більшої кількості абонентів Київстару. Географію підключення розширили на вісім українських міст, зокрема:

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Київ;

Дніпро;

Полтаву;

Білу Церкву;

Жовті Води;

Шептицький;

Фастів;

Чернівці.

Раніше "Шанс" могли активувати користувачі лише з Івано-Франківська, Хмельницького та Львова до 30 вересня 2026 року. Щоб замовити підключення, на абонентському рахунку має бути не менше 100 грн. Однак нові клієнти автоматично отримують знижку 50% на перші шість місяців.

Що входить у тарифний план "Шанс"

Українцям надають Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с плюс "Київстар ТБ" (107 телеканалів і доступ до відеобібліотеки з популярними фільмами/серіалами). Якщо за адресою є гігабітне покриття, мобільний оператор активує швидкість до 1 Гбіт/с на перші три місяці без жодних доплат.

Додатково є змога користуватися послугою "Тиждень довіри" в разі нестачі коштів на рахунку для оплати наступного пакета. Вона надає безплатний доступ до сервісів у межах тарифного плану протягом семи днів. Або за 25 грн можна підключити "Домашній день" і користуватися інтернетом до кінця наступної доби.

Щоб замовити вигідний пакет послуг, необхідно перевірити наявність покриття за своєю адресою і залишити заявку на сайті Київстару. Впродовж кількох годин оператор зателефонує для уточнення деталей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які вигідні тарифні плани пропонує Київстар, Vodafone та lifecell. У червні 2026 року абоненти можуть підключити пакети послуг від мобільних операторів на різний гаманець. Наповнення пропозицій включає всі необхідні сервіси.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар з 1 липня закриє два способи поповнення мобільного рахунку. Абоненти не зможуть внести кошти за допомогою комбінації *134# і через голосове меню за номером 899. Ці способи стали непопулярними серед клієнтів.