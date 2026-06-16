Выгодный тарифный план от Киевстара за 100 грн: кому открыли доступ к подключению

Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор расширил географию действия выгодного тарифного плана. Абоненты Киевстара из восьми городов Украины могут воспользоваться выгодным предложением. Оно обеспечивает домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какой тарифный план доступен абонентам

До конца 2026 года украинцы могут воспользоваться выгодным предложением от Киевстара и подключить тарифный план "Шанс". Он стоит всего 50 грн/мес. для новых клиентов Домашнего Интернета. Акционная цена действует в течение шести месяцев обслуживания, после чего увеличивается до 100 грн/мес.

"Предложение действует для новых пользователей с соответствующим покрытием. Вы можете подключить этот тариф, если за последние 6 месяцев по адресу не было активного личного счета Домашнего Интернета", — уточнили в компании.

Нововведение заключается в том, что с 15 июня по 31 декабря тарифный план доступен для большего количества абонентов Киевстара. Географию подключения расширили на восемь украинских городов, в частности:

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Киев;

Днепр;

Полтаву;

Белую Церковь;

Желтые Воды;

Шептицкий;

Фастов;

Черновцы.

Ранее "Шанс" могли активировать только пользователи из Ивано-Франковска, Хмельницкого и Львова до 30 сентября 2026 года. Чтобы заказать подключение, на абонентском счете должно быть не менее 100 грн. Однако новые клиенты автоматически получают скидку 50% на первые шесть месяцев.

Что входит в тарифный план "Шанс"

Украинцам предоставляют Домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с плюс "Киевстар ТБ" (107 телеканалов и доступ к видеобиблиотеке с популярными фильмами/сериалами). Если по адресу есть гигабитное покрытие, мобильный оператор активирует скорость до 1 Гбит/с на первые три месяца без каких-либо доплат.

Дополнительно есть возможность пользоваться услугой "Неделя доверия" в случае нехватки денег на счету для оплаты следующего пакета. Она предоставляет бесплатный доступ к сервисам в рамках тарифного плана в течение семи дней. Или за 25 грн можно подключить "Домашний день" и пользоваться интернетом до конца следующих суток.

Чтобы заказать выгодный пакет услуг, необходимо проверить наличие покрытия по своему адресу и оставить заявку на сайте Киевстара. В течение нескольких часов оператор позвонит для уточнения деталей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие выгодные тарифные планы предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell. В июне 2026 года абоненты могут подключить пакеты услуг от мобильных операторов на разный кошелек. Наполнение предложений включает все необходимые сервисы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар с 1 июля закроет два способа пополнения мобильного счета. Абоненты не смогут внести средства с помощью комбинации *134# и через голосовое меню по номеру 899. Эти способы стали непопулярными среди клиентов.