Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифные планы Киевстара, Vodafone, lifecell: что выгоднее всего подключить

Тарифные планы Киевстара, Vodafone, lifecell: что выгоднее всего подключить

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 17:35
Мобильная связь в июне: что выгодно подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell
Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выбирать тарифные планы от мобильных операторов по своему усмотрению. Компании предлагают абонентам пакеты услуг на любой кошелек, но с достаточным наполнением. Мы узнали, сколько должны заплатить клиенты за связь в июне 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых выгодных тарифных планах Киевстара, Vodafone и lifecell.

Тарифный план от Киевстара

Самое дешевое предложение от мобильного оператора — "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 370 грн/мес. (контракт). Абоненты могут сэкономить 80 грн, снизив цену до 290 грн/мес., если перенесут номер телефона в сеть Киевстара. За свои деньги пользователи услуг получат:

  • 40 ГБ трафика;
  • 15 ГБ в роуминге (включены в общий объем);
  • безлимит в сети;
  • 300 минут на разговоры с абонентами других операторов и звонки за границу;
  • 300 SMS;
  • Домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Дополнительно можно подключить две Суперсилы на выбор. Например, Киевстар ТВ с доступом к большой библиотеке фильмов, Дополнительный номер, SIM для второго телефона, SIM для планшета, 5 ГБ в роуминге, премиальные сервисы медицинского приложения Helsi и прочее.

Тарифный план от Vodafone

Для получения максимальной выгоды контрактным клиентам стоит подключить тарифный план Flex Go. После переноса мобильного номера в сеть цена снизится до 280 грн/мес., а наполнение увеличится.

Читайте также:

Пакет включает безлимитный интернет, 15 ГБ в странах ЕС, 1000 минут на звонки по Украине и в Европе, безлимит в сети Vodafone, 150 SMS. В рамках акции "ХОТ" в тарифном плане Flex Go в течение первых 12 месяцев обслуживания добавляется 500 минут на разговоры и 5 ГБ в роуминге.

Тарифный план от lifecell

В случае переноса номера наиболее выгодным будет пакет услуг "Макси" за 270 грн/мес. Он включает 25 ГБ мобильного интернета или безлимитный доступ к трафику при своевременной оплате тарифного плана по акции "Мега безлимит", 13 ГБ в странах ЕС, 750 минут на звонки по Украине (двойное количество при своевременной оплате), неограниченные звонки на lifecell и нетарифицированное использование определенных мобильных приложений.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар закроет два способа пополнения счета с 1 июля 2026 года. Абоненты не смогут вносить средства через услугу "Мобильный платеж". Речь идет об использовании комбинации *134# и голосового меню по номеру 899.

Также Новини.LIVE сообщали, что абоненты lifecell могут экономить до 80 грн ежемесячно на тарифных планах. Для этого нужно заказать 6 или 12 пакетов услуг заранее. Сервис "Тарифная подписка" предусматривает скидку до 15% на связь.

цены мобильные операторы мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации