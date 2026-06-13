Мобильная связь в июне: что выгодно подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell

Мужчина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выбирать тарифные планы от мобильных операторов по своему усмотрению. Компании предлагают абонентам пакеты услуг на любой кошелек, но с достаточным наполнением. Мы узнали, сколько должны заплатить клиенты за связь в июне 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых выгодных тарифных планах Киевстара, Vodafone и lifecell.

Тарифный план от Киевстара

Самое дешевое предложение от мобильного оператора — "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 370 грн/мес. (контракт). Абоненты могут сэкономить 80 грн, снизив цену до 290 грн/мес., если перенесут номер телефона в сеть Киевстара. За свои деньги пользователи услуг получат:

40 ГБ трафика;

15 ГБ в роуминге (включены в общий объем);

безлимит в сети;

300 минут на разговоры с абонентами других операторов и звонки за границу;

300 SMS;

Домашний Интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Дополнительно можно подключить две Суперсилы на выбор. Например, Киевстар ТВ с доступом к большой библиотеке фильмов, Дополнительный номер, SIM для второго телефона, SIM для планшета, 5 ГБ в роуминге, премиальные сервисы медицинского приложения Helsi и прочее.

Тарифный план от Vodafone

Для получения максимальной выгоды контрактным клиентам стоит подключить тарифный план Flex Go. После переноса мобильного номера в сеть цена снизится до 280 грн/мес., а наполнение увеличится.

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Пакет включает безлимитный интернет, 15 ГБ в странах ЕС, 1000 минут на звонки по Украине и в Европе, безлимит в сети Vodafone, 150 SMS. В рамках акции "ХОТ" в тарифном плане Flex Go в течение первых 12 месяцев обслуживания добавляется 500 минут на разговоры и 5 ГБ в роуминге.

Тарифный план от lifecell

В случае переноса номера наиболее выгодным будет пакет услуг "Макси" за 270 грн/мес. Он включает 25 ГБ мобильного интернета или безлимитный доступ к трафику при своевременной оплате тарифного плана по акции "Мега безлимит", 13 ГБ в странах ЕС, 750 минут на звонки по Украине (двойное количество при своевременной оплате), неограниченные звонки на lifecell и нетарифицированное использование определенных мобильных приложений.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар закроет два способа пополнения счета с 1 июля 2026 года. Абоненты не смогут вносить средства через услугу "Мобильный платеж". Речь идет об использовании комбинации *134# и голосового меню по номеру 899.

Также Новини.LIVE сообщали, что абоненты lifecell могут экономить до 80 грн ежемесячно на тарифных планах. Для этого нужно заказать 6 или 12 пакетов услуг заранее. Сервис "Тарифная подписка" предусматривает скидку до 15% на связь.