Мобільний зв'язок у червні: що вигідно підключити від Київстару, Vodafone та lifecell

Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть обирати тарифні плани від мобільних операторів на власний розсуд. Компанії пропонують абонентам пакети послуг на різний гаманець, але з достатнім наповненням. Ми дізналися, скільки повинні заплатити клієнти за зв'язок у червні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найбільш вигідні тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell.

Тарифний план від Київстару

Найдешевша пропозиція від мобільного оператора — "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 370 грн/міс. (контракт). Абоненти можуть економити 80 грн, знизивши ціну до 290 грн/міс., якщо перенесуть номер телефону до мережі Київстару. За свої гроші користувачі послуг отримають:

40 ГБ трафіку;

15 ГБ у роумінгу (включені до загального обсягу);

безлім у мережі;

300 хвилин на розмови з абонентами інших операторів та дзвінки за кордон;

300 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с.

Додатково можна підключити дві Суперсили на вибір. Наприклад, Київстар ТБ із доступом до великої бібліотеки фільмів, Додатковий номер, SIM для другого телефона, SIM для планшета, 5 ГБ у роумінгу, преміальні сервіси медичного застосунку Helsi та інше.

Тарифний план від Vodafone

Для отримання максимальної вигоди контрактним клієнтам варто підключити тарифний план "Flex Go". Після перенесення мобільного номера в мережу ціна знизиться до 280 грн/міс., а наповнення збільшиться.

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Пакет включає безлімітний інтернет, 15 ГБ у країнах ЄС, 1000 хвилин на дзвінки по Україні та в Європі, безлім у мережі Vodafone, 150 SMS. З акцією "ХОТ" у тарифному плані Flex Go протягом перших 12 місяців обслуговування додається 500 хвилин на розмови та 5 ГБ у роумінгу.

Тарифний план від lifecell

У разі перенесення номера найвигіднішим буде пакет послуг "Максі" за 270 грн/міс. Він включає 25 ГБ мобільного інтернету чи безлімітний доступ до трафіку в разі вчасної оплати тарифного плану за акцією "Мега безліміт", 13 ГБ у країнах ЄС, 750 хвилин на дзвінки по Україні (подвійна кількість за своєчасну оплату), необмежені дзвінки на lifecell та нетарифіковане використання певних мобільних застосунків.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар закриє два способи поповнення рахунку з 1 липня 2026 року. Абоненти не зможуть внести кошти через послугу "Мобільний платіж". Йдеться про використання комбінації *134# та голосового меню за номером 899.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти lifecell можуть економити до 80 грн щомісяця на тарифних планах. Для цього потрібно замовити 6 або 12 пакетів послуг наперед. Сервіс "Тарифна підписка" передбачає знижку до 15% на зв'язок.