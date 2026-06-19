Дешевий тарифний план від lifecell: скільки мінімально платять абоненти за зв’язок

Тарифний план від lifecell. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українські оператори мобільного зв'язку пропонують клієнтам тарифні плани на різний гаманець. Абоненти lifecell можуть підключити найдешевший пакет послуг з обмеженим наповненням. Він підійде людям, які потребують лише доступу до мережі інтернет.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує і що включає найдешевший тарифний план від lifecell.

Тарифний план "Лайфсет S"

Всього 100 грн на місяць коштує пакет послуг для абонентів передоплати. Він включає доступ до інтернету, проте не містить хвилин на розмови. За свої гроші клієнти оператора зв'язку отримають:

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с за технологією GPON чи до 100 Мбіт/с за технологією Ethernet;

10 ГБ мобільного трафіку.

За дзвінки доведеться платити за стандартною тарифікацію: кожна хвилина обходиться абонентам у 2 грн. Також пакет послуг на чотири тижні включає доступ до п'яти національних телеканалів та перегляд контенту на п'ятьох пристроях.

Якщо обсягу не вистачає, альтернативний варіант — підключити тарифний план "Лайфсет M" за 175 грн на місяць. Крім домашнього інтернету і 25 ГБ трафіку додається 1300 хвилин на дзвінки по Україні, безліміт на номери lifecell після використання всього наповнення і lifecell TV з понад 120 телеканалами.

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Чи змінить lifecell умови обслуговування

Раніше ми розповідали, що оператори мобільного зв'язку в Україні можуть змінити традиційну модель абонплати на систему pay-as-you-go, яка передбачає стягнення коштів лише за спожиті мегабайти або хвилини.

Водночас у lifecell станом на червень 2026 року не розглядають оновлення для користувачів у короткостроковій перспективі. Представники компанії заявили, що нинішній формат обслуговування є економічно доцільним, адже саме модель абонплати дозволяє підтримувати інвестиції в мережу та планувати витрати.

Загалом це основна тарифна політика оператора зв'язку, від якої відмовлятися не будуть. Однак зміни не виключають після зваженого аналізу інтересів споживачів у майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які вигідні тарифні плани пропонує Київстар, Vodafone та lifecell у червні 2026 року. Оператори мобільного зв'язку запровадили для абонентів пакети послуг з достатнім наповненням. А вартість можна знизити завдяки перенесенню номера у мережу.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар розширив географію підключення одного з тарифних планів. Пакет послуг "Шанс" для користувачів домашнього інтернету став доступним у восьми містах України. Йдеться про Київ, Дніпро, Полтаву, Білу Церкву, Жовті Води, Шептицький, Фастів та Чернівці.