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Головна Економіка Нові правила для абонентів: чи готує зміни Київстар, Vodafone та lifecell

Нові правила для абонентів: чи готує зміни Київстар, Vodafone та lifecell

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 11:10
Тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell: чи відмовляться оператори від абонплати
Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Українські мобільні оператори працюють за системою абонплати. Тобто клієнти вносять щомісячні платежі за користування тарифними планами, отримуючи фіксований пакет послуг. Однак у медіапросторі з’явилися дискусії щодо потенційного переходу компаній на модель pay-as-you-go, коли абоненти платять виключно за спожиті мегабайти чи хвилини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "РБК-Україна".

Що планують мобільні оператори

У Київстарі на запит журналістів зазначили, що перспектив відмови від фіксованої абонплати найближчим часом не бачать. Адже модель, до якої звикли всі українці, є глобальним стандартом, завдяки якому і клієнти, і надавач послуг можуть передбачувати власні витрати.

"Водночас Київстар продовжує відстежувати ринкові тенденції та може розглядати різні тарифні підходи в майбутньому, якщо це відповідатиме потребам клієнтів і стратегії розвитку компанії", — зазначив мобільний оператор.

Відповідь від Vodafone містила посилання на потребу ретельного аналізу балансу інтересів користувачів і стійкості мережі. Іншими словами, компанія не планує змінювати підхід до роботи, оскільки саме пакетна модель є основою тарифної політики оператора зв’язку.

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"Ініціативи перебувають на етапі обговорення і потребують зваженого підходу з урахуванням інтересів споживачів, стійкості мереж та розвитку телеком-інфраструктури", — пояснили у Vodafone.

В lifecell звернули увагу на економічну доцільність нинішнього формату. Для компанії немає сенсу відмовлятися від абонплати, оскільки вона є підґрунтям для подальших інвестицій у мережу. Загалом три мобільні оператори підтвердили, що не розглядають можливість переходу на модель pay-as-you-go.

Вигідні тарифні плани в червні

Раніше ми розповідали, які вигідні пакети послуг доступні абонентам Київстару, Vodafone та lifecell у червні 2026 року. Користувачі можуть підключити тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий" від Київстару за 370 грн/міс. (контракт) і знизити вартість до 290 грн, скориставшись сервісом перенесення номера.

Vodafone пропонує вигідний пакет Flex Go з безлімітним інтернетом, 1000 хвилинами на дзвінки по Україні та в Європі, безлімом у мережі тощо. Він коштує 280 грн/міс. у разі перенесення мобільного номера, а з акцією "ХОТ" абоненти додатково отримають 500 хвилин і 5 ГБ у роумінгу.

За тарифний план "Максі" від lifecell потрібно платити 270 грн/міс., якщо перенести номер у мережу. За умови вчасної щомісячної оплати клієнтам надають безлімітний трафік, 1 500 хвилин на дзвінки, 13 ГБ у країнах ЄС і відсутність тарифікації при використанні деяких мобільних застосунків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує безлімітний інтернет для абонентів Vodafone. Оператор пропонує вигідні тарифні плани, в які включена послуга. Плюс існує кілька додаткових опцій для безлімітного користування трафіком у конкретних застосунках.  

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти lifecell можуть заощаджувати до 80 грн щомісяця на зв’язку. Підключивши послугу "Тарифна підписка", вони отримають знижку до 15% на оплату тарифного плану. Однак доведеться замовити пакет одразу да 12 місяців.

мобільні оператори оплата мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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