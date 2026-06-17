Тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell: откажутся ли операторы от абонентской платы

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Украинские мобильные операторы работают по системе абонентской платы. То есть клиенты вносят ежемесячные платежи за пользование тарифными планами, получая фиксированный пакет услуг. Однако в медиапространстве развернулись дискуссии о возможном переходе компаний на модель pay-as-you-go, при которой абоненты платят исключительно за потребленные мегабайты или минуты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Что планируют мобильные операторы

В Киевстаре в ответ на запрос журналистов отметили, что в ближайшее время не видят перспектив отказа от фиксированной абонентской платы. Ведь модель, к которой привыкли все украинцы, является глобальным стандартом, благодаря которому и клиенты, и поставщик услуг могут прогнозировать свои расходы.

"В то же время Киевстар продолжает отслеживать рыночные тенденции и может рассматривать различные тарифные подходы в будущем, если это будет соответствовать потребностям клиентов и стратегии развития компании", — отметил мобильный оператор.

Ответ от Vodafone содержал ссылку на необходимость тщательного анализа баланса интересов пользователей и устойчивости сети. Иными словами, компания не планирует менять подход к работе, поскольку именно пакетная модель является основой тарифной политики оператора связи.

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"Инициативы находятся на этапе обсуждения и требуют взвешенного подхода с учетом интересов потребителей, устойчивости сетей и развития телеком-инфраструктуры", — пояснили в Vodafone.

В lifecell обратили внимание на экономическую целесообразность нынешнего формата. Для компании нет смысла отказываться от абонентской платы, поскольку она является основой для дальнейших инвестиций в сеть. В целом три мобильных оператора подтвердили, что не рассматривают возможность перехода на модель pay-as-you-go.

Выгодные тарифные планы в июне

Ранее мы рассказывали, какие выгодные пакеты услуг доступны абонентам Киевстара, Vodafone и lifecell в июне 2026 года. Пользователи могут подключить тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" от Киевстара за 370 грн/мес. (контракт) и снизить стоимость до 290 грн, воспользовавшись услугой переноса номера.

Vodafone предлагает выгодный пакет Flex Go с безлимитным интернетом, 1000 минутами на звонки по Украине и в Европе, безлимитом в сети и т. д. Он стоит 280 грн/мес. при переносе мобильного номера, а в рамках акции "ХОТ" абоненты дополнительно получат 500 минут и 5 ГБ в роуминге.

За тарифный план "Макси" от lifecell нужно платить 270 грн/мес., если перенести номер в сеть. При условии своевременной ежемесячной оплаты клиентам предоставляется безлимитный трафик, 1 500 минут на звонки, 13 ГБ в странах ЕС и отсутствие тарификации при использовании некоторых мобильных приложений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит безлимитный интернет для абонентов Vodafone. Оператор предлагает выгодные тарифные планы, в которые включена эта услуга. Кроме того, существует несколько дополнительных опций для безлимитного использования трафика в конкретных приложениях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что абоненты lifecell могут экономить до 80 грн ежемесячно на связи. Подключив услугу "Тарифная подписка", они получат скидку до 15% на оплату тарифного плана. Однако придется заказать пакет сразу на 12 месяцев.