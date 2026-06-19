Дешевый тарифный план от lifecell: сколько минимально платят абоненты за связь

Тарифный план от lifecell. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские операторы мобильной связи предлагают клиентам тарифные планы на любой кошелек. Абоненты lifecell могут подключить самый дешевый пакет услуг с ограниченным наполнением. Он подойдет тем, кому нужен только доступ к интернету.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит и что включает самый дешевый тарифный план от lifecell.

Тарифный план "Лайфсет S"

Всего 100 грн в месяц стоит пакет услуг для абонентов предоплаты. Он включает доступ к интернету, однако не содержит минут на разговоры. За свои деньги клиенты оператора связи получат:

безлимитный домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON или до 100 Мбит/с по технологии Ethernet;

10 ГБ мобильного трафика.

За звонки придется платить по стандартной тарификации: каждая минута обходится абонентам в 2 грн. Также пакет услуг на четыре недели включает доступ к пяти национальным телеканалам и просмотр контента на пяти устройствах.

Если объема не хватает, альтернативный вариант — подключить тарифный план "Лайфсет M" за 175 грн в месяц. Помимо домашнего интернета и 25 ГБ трафика предоставляется 1300 минут на звонки по Украине, безлимит на номера lifecell после исчерпания всего пакета и lifecell TV с более чем 120 телеканалами.

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Изменит ли lifecell условия обслуживания

Ранее мы рассказывали, что операторы мобильной связи в Украине могут заменить традиционную модель абонентской платы на систему pay-as-you-go, которая предусматривает взимание средств только за потребленные мегабайты или минуты.

Однако в lifecell по состоянию на июнь 2026 года не рассматривают обновления для пользователей в краткосрочной перспективе. Представители компании заявили, что нынешний формат обслуживания является экономически целесообразным, ведь именно модель абонентской платы позволяет поддерживать инвестиции в сеть и планировать расходы.

В целом это основная тарифная политика оператора связи, от которой отказываться не будут. Однако не исключены изменения в будущем после взвешенного анализа интересов потребителей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие выгодные тарифные планы предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell в июне 2026 года. Операторы мобильной связи ввели для абонентов пакеты услуг с достаточным наполнением. А стоимость можно снизить благодаря переносу номера в сеть.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар расширил географию подключения одного из тарифных планов. Пакет услуг "Шанс" для пользователей домашнего интернета стал доступен в восьми городах Украины. Речь идет о Киеве, Днепре, Полтаве, Белой Церкви, Желтых Водах, Шептицком, Фастове и Черновцах.