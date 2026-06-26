Перенести номер в Киевстар, Vodafone и lifecell будет невозможно: когда и что изменится

Девушка с телефоном и магазин Киевстара. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

В течение нескольких дней украинцы не смогут перенести мобильный номер в сеть другого оператора. Услуга будет временно приостановлена в конце июня 2026 года. Однако причину такого решения не сообщили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Услуга переноса мобильного номера

С помощью сервиса MNP абоненты могут сменить мобильного оператора, не отказываясь от текущего номера телефона. При этом даже код остается прежним (например, 067, 098, 093 и т. д.).

Согласно информации на официальном сайте НКЭК, услуга не будет работать с 08:30 29 июня до 17:30 1 июля. Возобновление процессов будет осуществлено с 08:30 2 июля.

Причину временной приостановки предоставления услуги для украинцев регулятор не назвал. Воспользоваться ею не смогут абоненты Киевстара, Vodafone, lifecell и других компаний.

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Сниженные цены на тарифные планы

Плюсов переноса мобильного номера к другому оператору немало. Помимо возможности сохранения комбинации цифр, украинцы получат поощрение в виде сниженной стоимости связи. Компании позволяют подключать тарифные планы дешевле, если новый абонент воспользовался сервисом MNP.

Например, предложения от Киевстара доступны по таким ценам:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 290 грн/мес. вместо 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутой — 350 грн/мес. вместо 450 грн.

Vodafone тоже предлагает выгодные тарифные планы при переносе номера: Flexx GO стоит 280 грн/мес. вместо 350 грн, Flexx TOP — 350 грн/мес. вместо 450 грн.

Аналогичная ситуация у lifecell: за пакет услуг "Макси" клиенты будут платить 270 грн/мес. вместо 400 грн, за тарифный план "Мега" — 350 грн/мес. вместо 550 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы от Киевстара можно подключить менее чем за 300 грн. Мобильный оператор предлагает бюджетные пакеты услуг для абонентов. "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" обойдется в 220 грн/мес. для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар отключит два способа пополнения счета с 1 июля. Абоненты не смогут вносить средства через услугу "Мобильный платеж". Она предусматривает пополнение через голосовое меню и специальную комбинацию.