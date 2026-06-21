Мобильный номер от Киевстара: сколько стоит заказать красивую комбинацию

Красивый номер Киевстара можно заказать вдвое дешевле: какие цены в июне
Украинцы могут воспользоваться услугой Киевстара и заказать красивый мобильный номер. Абонентам доступен подбор комбинаций по разным параметрам, например с любимым числом или важной датой. Более того, до конца июня 2026 действует скидка 50% на простые номера.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Сколько стоит красивый номер от Киевстара
Если хочется использовать мобильный номер с интересной последовательностью цифр, можно заказать услугу "Эксклюзивный номер" от Киевстара. Она позволяет путем подбора под запрос абонента сгенерировать определенную комбинацию, которая будет привязана к конкретной дате или очередности цифр.
Выбрав один из доступных критериев, на выбор клиента предоставляются простые, серебряные, золотые и платиновые номера. Они стоят 600, 800, 2000 и 3000 грн соответственно. В то же время до 30 июня 2026 года включительно простые комбинации обходятся заказчикам вдвое дешевле — их можно приобрести всего за 300 грн.
Какие типы номеров существуют
Подбор комбинаций осуществляется на основе запросов абонентов и выбора конкретного критерия, по которому можно удобно получить желаемый результат. Есть такие типы мобильных номеров:
- с кодом 007;
- с особой датой, которую хочется сберечь в номере;
- с конкретным окончанием по выбору абонента;
- с любимым числом;
- с размещением нужных цифр в начале, середине или конце комбинации;
- похожий на номер, что указал заказчик.
"Если вы выберете тип хорошего номера Киевстара и введете желаемые цифры, мы предложим вам несколько категорий, отличающихся комбинациями цифр и ценой", — отметили в компании.
В стоимость услуги входит возможность подобрать и закрепить номер телефона за определенной комбинацией цифр, а также подключение тарифного плана подписки. Первый пакет для абонентов уже включен в стоимость.
Срок действия номера составляет 365 дней, однако, если прошло 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного плана, номер переходит в приостановленное состояние.
Что еще нужно знать абонентам
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