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Главная Экономика Некоторых украинцев могут освободить от налоговых обязательств: в каких случаях

Некоторых украинцев могут освободить от налоговых обязательств: в каких случаях

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:05
Временное освобождение от налоговых обязательств: какие условия и кто может получить
Освобождение от уплаты налогов. Фото: Pexels, НБУ, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам предоставляется освобождение от уплаты налогов, если они не могут выполнить свои обязательства из-за полномасштабной войны. Необходимо уведомить контролирующий орган об обстоятельствах и подать подтверждающие документы. Льгота распространяется на физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Освобождение от налоговых обязательств

Причины, связанные с военным положением в Украине, дают право на временное освобождение от выполнения налоговых обязательств. Разумеется, при условии информирования о таких обстоятельствах ГНС и предоставления соответствующих документов. Речь идет о случаях, когда человек не может своевременно:

  • уплатить налоги и сборы;
  • подать декларации и другие отчеты;
  • зарегистрировать накладные и расчеты корректировки;
  • подать электронные документы, связанные с оборотом топлива и этилового спирта.

Право физического лица или предприятия на перенос сроков подачи отчетности или уплаты налогов до момента восстановления возможности выполнения налоговых обязательств предусмотрено приказом Министерства финансов от 29.07.2022 № 225.

Кто может воспользоваться правом на освобождение

Украинское законодательство позволяет отсрочить налоговые обязательства физическим и юридическим лицам, включая ФЛП, пострадавшим от войны. Последствиями, негативно повлиявшими на работу плательщиков, могут быть:

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  • разрушения производственных мощностей;
  • уничтожение оборудования;
  • пребывание в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированной территории;
  • потеря доступа к производственным или управленческим помещениям;
  • потеря прочих необоротных активов.

Для подтверждения этих обстоятельств необходимо подать в контролирующий орган документы. Например, акты фиксации разрушений, выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений, данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, банковские выписки об отсутствии средств и пр.

Заявление с документами принимают в любом сервисном центре ГНС и через Электронный кабинет плательщика. Обращение рассматривают в течение 20 календарных дней. В случае положительного решения человек получает право выполнить налоговые обязательства в течение шести месяцев после восстановления такой возможности или отмены военного положения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из ФЛП необходимо вести товарный учет в 2026 году. Такая обязанность возлагается на предпринимателей 3 группы ЕН — плательщиков НДС, ФЛП на общей системе налогообложения и ФЛП на упрощенной системе, которые продают товары из рисковой группы.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 августа 2026 года ФЛП должны подавать квартальные формы налогового расчета. Это предусмотрено изменениями, принятыми Министерством финансов. До 1 августа можно подавать отчетность в контролирующий орган по месячной форме.

ФЛП налоги документы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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