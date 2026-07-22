Временное освобождение от налоговых обязательств: какие условия и кто может получить

Некоторых украинцев могут освободить от налоговых обязательств: в каких случаях
Украинцам предоставляется освобождение от уплаты налогов, если они не могут выполнить свои обязательства из-за полномасштабной войны. Необходимо уведомить контролирующий орган об обстоятельствах и подать подтверждающие документы. Льгота распространяется на физических и юридических лиц.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Освобождение от налоговых обязательств
Причины, связанные с военным положением в Украине, дают право на временное освобождение от выполнения налоговых обязательств. Разумеется, при условии информирования о таких обстоятельствах ГНС и предоставления соответствующих документов. Речь идет о случаях, когда человек не может своевременно:
- уплатить налоги и сборы;
- подать декларации и другие отчеты;
- зарегистрировать накладные и расчеты корректировки;
- подать электронные документы, связанные с оборотом топлива и этилового спирта.
Право физического лица или предприятия на перенос сроков подачи отчетности или уплаты налогов до момента восстановления возможности выполнения налоговых обязательств предусмотрено приказом Министерства финансов от 29.07.2022 № 225.
Кто может воспользоваться правом на освобождение
Украинское законодательство позволяет отсрочить налоговые обязательства физическим и юридическим лицам, включая ФЛП, пострадавшим от войны. Последствиями, негативно повлиявшими на работу плательщиков, могут быть:
- разрушения производственных мощностей;
- уничтожение оборудования;
- пребывание в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированной территории;
- потеря доступа к производственным или управленческим помещениям;
- потеря прочих необоротных активов.
Для подтверждения этих обстоятельств необходимо подать в контролирующий орган документы. Например, акты фиксации разрушений, выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений, данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, банковские выписки об отсутствии средств и пр.
Заявление с документами принимают в любом сервисном центре ГНС и через Электронный кабинет плательщика. Обращение рассматривают в течение 20 календарных дней. В случае положительного решения человек получает право выполнить налоговые обязательства в течение шести месяцев после восстановления такой возможности или отмены военного положения.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, кому из ФЛП необходимо вести товарный учет в 2026 году. Такая обязанность возлагается на предпринимателей 3 группы ЕН — плательщиков НДС, ФЛП на общей системе налогообложения и ФЛП на упрощенной системе, которые продают товары из рисковой группы.
Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 августа 2026 года ФЛП должны подавать квартальные формы налогового расчета. Это предусмотрено изменениями, принятыми Министерством финансов. До 1 августа можно подавать отчетность в контролирующий орган по месячной форме.