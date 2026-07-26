Ліміти на перекази, косметика і звітність: 3 головні нововведення для ФОП у серпні

Зміни для ФОП у серпні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року багатьох ФОП чекають важливі нововведення. Вони стосуються лімітів на грошові перекази, правил продажу певної продукції та подання звітності в контролюючий орган. Ми розібралися, до чого готуватися представникам бізнесу найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення для фізичних осіб-підприємців у серпні.

Ліміти на перекази для ФОП

14 травня банки підписали оновлену редакцію Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг. Документ встановлює ліміти на грошові перекази для ФОП та юридичних осіб. Перший етап набуде чинності вже в серпні — через три місяці після підписання Меморандуму — і передбачає такі обмеження для нових і неактивних ФОП:

1 група ЄП — до 600 000 грн на місяць;

2 і 3 групи ЄП — до 3 млн гривень на місяць.

Для юридичних осіб ліміти відрізняються: на першому етапі вони зможуть здійснювати перекази на суму до 5 млн гривень на місяць. Запровадження другого етапу заплановане через 6 місяців після підписання документу.

Вимоги до продавців косметики

3 серпня 2026 року в Україні набуде чинності Технічний регламент на косметичну продукцію. Цей документ зобов'язує учасників ринку реєструвати (нотифікувати) кожен товар, який опиниться на полицях або прилавках. Фактично косметика стане ризиковою групою, обіг якої перебуватиме під особливим контролем.

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Ключове поняття регламенту — призначення відповідальної особи. Якщо людина продає косметику під власною назвою чи модифікує її, то бере на себе повноваження відповідальної особи і зобов'язана здійснювати нотифікацію, згідно з наказом МОЗ від 18.12.2023 №2147.

Ухилення від цієї вимоги буде загрожувати серйозними штрафами — від 34 000 до 51 000 грн за введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим нормам.

Нові форми Податкового розрахунку

З 1 серпня 2026 року для ФОП та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, введуть квартальні форми об'єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Їх затвердило Міністерство фінансів.

"До того часу можна продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує Розрахунки за квітень-червень 2026 року", — пояснили в Державній податковій службі.

Подання розрахунку за місячною формою після 1 серпня вважатиметься помилковим, тож підприємцям необхідно розібратися з документацією, аби не спровокувати потенційні проблеми.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, в яких випадках не варто закривати ФОП. У разі перевищення ліміту доходу краще перейти на іншу групу єдиного податку. Плюс припиняти діяльність не треба через тимчасове призупинення роботи.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з українців звільнений від сплати податків. Пільга передбачена для деяких категорій підприємців. Йдеться про мобілізованих ФОП і представників 2-3 групи ЄП, зареєстрованих на території ведення бойових дій або в зоні тимчасової окупації.