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Головна Економіка Податки, військовий збір та звітність: що мають зробити ФОПи у серпні

Податки, військовий збір та звітність: що мають зробити ФОПи у серпні

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 15:11
ФОПам нагадали про важливі дати у серпні: що має зробити кожен підприємець
Гроші в руках, здивований чоловік з документами, податкова декларація. Фото: Magnific, Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року на фізичних осіб-підприємців в Україні чекає одразу кілька важливих податкових дедлайнів. Залежно від групи платника єдиного податку, підприємці повинні подати декларації, сплатити єдиний податок, військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.

Про те, що кожен ФОП має зробити у серпні, розповів податковий консультант Михайло Смокович, передають Новини.LIVE.

Що потрібно зробити ФОПам третьої групи

Підприємці, які працюють на третій групі єдиного податку зі ставкою 5%, мають до 10 серпня подати декларацію за перше півріччя 2026 року.

Крім цього, до 19 серпня необхідно:

  • сплатити єдиний податок у розмірі 5% за другий квартал;
  • сплатити військовий збір у розмірі 1% за другий квартал.

Які платежі чекають на ФОПів першої та другої груп

Для підприємців першої та другої груп останнім днем сплати податків за серпень є 20 серпня.

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До цієї дати необхідно сплатити:

  • військовий збір — 864,70 грн;
  • єдиний податок для ФОПів другої групи — 1 729,40 грн;
  • єдиний податок для ФОПів першої групи — 332,80 грн.

Водночас для підприємців, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, сплата єдиного податку та військового збору залишається добровільною.

Кому потрібно подати податковий розрахунок

Окремий обов'язок у серпні мають ФОПи, які використовують працю найманих працівників або здійснюють виплати фізичним особам.

Такі підприємці повинні до 10 серпня подати податковий розрахунок (об'єднану звітність) за другий квартал 2026 року.

Водночас є винятки. Якщо підприємець уже подав окремі місячні звіти за квітень, травень і червень, квартальний розрахунок повторно подавати не потрібно.

Якщо ж звітність була подана лише за окремі місяці, наприклад за квітень, а за травень і червень — ні, тоді необхідно подати квартальний розрахунок, але без додатків за той місяць, який вже відображався у звіті.

Смокович наголосив, що станом на 3 серпня квартальна форма об'єднаної звітності ще не була доступною для подання. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто не зможе зареєструвати ФОП в Україні. Є декілька підстав, коли податкова може відмовити у відкритті бізнесу. Одна з них — невідповідність критеріям спрощеної системи.

Також Новини.LIVE писали про головні нововведення серпня для українських ФОПів та фізичних осіб. Вони торкнуться лімітів на перекази й тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення. Також є зміни у питанні житлових ваучерів для ВПО.

ФОП податки підприємці
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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