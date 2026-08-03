ФОПам нагадали про важливі дати у серпні: що має зробити кожен підприємець

Гроші в руках, здивований чоловік з документами, податкова декларація. Фото: Magnific, Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року на фізичних осіб-підприємців в Україні чекає одразу кілька важливих податкових дедлайнів. Залежно від групи платника єдиного податку, підприємці повинні подати декларації, сплатити єдиний податок, військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.

Про те, що кожен ФОП має зробити у серпні, розповів податковий консультант Михайло Смокович, передають Новини.LIVE.

Що потрібно зробити ФОПам третьої групи

Підприємці, які працюють на третій групі єдиного податку зі ставкою 5%, мають до 10 серпня подати декларацію за перше півріччя 2026 року.

Крім цього, до 19 серпня необхідно:

сплатити єдиний податок у розмірі 5% за другий квартал;

сплатити військовий збір у розмірі 1% за другий квартал.

Які платежі чекають на ФОПів першої та другої груп

Для підприємців першої та другої груп останнім днем сплати податків за серпень є 20 серпня.

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До цієї дати необхідно сплатити:

військовий збір — 864,70 грн;

єдиний податок для ФОПів другої групи — 1 729,40 грн;

єдиний податок для ФОПів першої групи — 332,80 грн.

Водночас для підприємців, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, сплата єдиного податку та військового збору залишається добровільною.

Кому потрібно подати податковий розрахунок

Окремий обов'язок у серпні мають ФОПи, які використовують працю найманих працівників або здійснюють виплати фізичним особам.

Такі підприємці повинні до 10 серпня подати податковий розрахунок (об'єднану звітність) за другий квартал 2026 року.

Водночас є винятки. Якщо підприємець уже подав окремі місячні звіти за квітень, травень і червень, квартальний розрахунок повторно подавати не потрібно.

Якщо ж звітність була подана лише за окремі місяці, наприклад за квітень, а за травень і червень — ні, тоді необхідно подати квартальний розрахунок, але без додатків за той місяць, який вже відображався у звіті.

Смокович наголосив, що станом на 3 серпня квартальна форма об'єднаної звітності ще не була доступною для подання.

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