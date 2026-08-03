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Главная Экономика Налоги, военный сбор и отчетность: что нужно сделать ФЛП в августе

Налоги, военный сбор и отчетность: что нужно сделать ФЛП в августе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 15:11
ФЛП напомнили о важных датах в августе: что должен сделать каждый предприниматель
Деньги в руках, удивленный мужчина с документами, налоговая декларация. Фото: Magnific, Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года физических лиц-предпринимателей в Украине ждут сразу несколько важных налоговых сроков. В зависимости от группы плательщика единого налога предприниматели должны подать декларации, уплатить единый налог, военный сбор, а также отчитаться по наемным работникам.

О том, что каждый ФЛП должен сделать в августе, рассказал налоговый консультант Михаил Смокович, передают Новини.LIVE.

Что нужно сделать ФЛП третьей группы

Предприниматели, работающие в третьей группе единого налога со ставкой 5%, должны до 10 августа подать декларацию за первое полугодие 2026 года.

Кроме того, до 19 августа необходимо:

  • уплатить единый налог в размере 5% за второй квартал;
  • уплатить военный сбор в размере 1% за второй квартал.

Какие платежи ждут ФЛП первой и второй групп

Для предпринимателей первой и второй групп последним днем уплаты налогов за август является 20 августа.

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До этой даты необходимо уплатить:

  • военный сбор — 864,70 грн;
  • единый налог для ФЛП второй группы — 1 729,40 грн;
  • единый налог для ФЛП первой группы — 332,80 грн.

В то же время для предпринимателей, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, уплата единого налога и военного сбора остается добровольной.

Кому необходимо подать налоговый расчет

Отдельное обязательство в августе имеют ФЛП, которые используют труд наемных работников или осуществляют выплаты физическим лицам.

Такие предприниматели должны до 10 августа подать налоговый расчет (объединенную отчетность) за второй квартал 2026 года.

В то же время есть исключения. Если предприниматель уже подал отдельные месячные отчеты за апрель, май и июнь, квартальный расчет повторно подавать не нужно.

Если же отчетность была подана только за отдельные месяцы, например за апрель, а за май и июнь — нет, тогда необходимо подать квартальный расчет, но без приложений за тот месяц, который уже был отражен в отчете.

Смокович подчеркнул, что по состоянию на 3 августа квартальная форма объединенной отчетности еще не была доступна для подачи.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто не сможет зарегистрировать ФЛП в Украине. Существует несколько оснований, по которым налоговая может отказать в открытии бизнеса. Одно из них — несоответствие критериям упрощенной системы.

Также Новини.LIVE писали о главных нововведениях августа для украинских ФЛП и физических лиц. Они коснутся лимитов на переводы и тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки. Также есть изменения в вопросе жилищных ваучеров для ВПЛ.

ФЛП налоги предприниматели
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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