Лимиты на переводы, тарифы УЗ и жилищные ваучеры: какие главные нововведения августа

Многоэтажка, поезд и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года для граждан Украины подготовили важные нововведения. Они коснутся лимитов на переводы для физических лиц-предпринимателей, тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки и жилищных ваучеров для ВПЛ. Мы разобрались, к чему стоит готовиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях августа для украинцев.

Лимиты на переводы для ФЛП и юрлиц

14 мая 2026 года банки подписали обновленную редакцию Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг. Согласно документу, через три месяца после его обнародования вступают в силу ограничения на денежные переводы для ФЛП и юридических лиц, которые:

были созданы недавно (менее 6 месяцев);

находятся в неактивном состоянии.

Лимиты будут различаться: для ФЛП 1 группы — до 600 000 грн в месяц, для ФЛП 2 и 3 групп — до 3 млн грн в месяц, для юридических лиц — до 5 млн грн в месяц. Предпринимателей, которые ведут бизнес прозрачно, платят налоги, официально оформляют работников и не относятся к группам риска, новые ограничения не коснутся.

Жилищные ваучеры для ВПЛ

С 1 августа право на получение жилищных ваучеров утратят некоторые категории внутренне перемещенных лиц. Речь идет о ВПЛ, которые:

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самостоятельно избавились от недвижимости после 24 февраля 2022 года (например, продали или подарили квартиру);

участвовали в льготной ипотечной программе "єОселя" и приобрели новое жилье;

зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории уже после того, как община оказалась под оккупацией РФ.

Другим категориям получателей ничего не грозит. Как и раньше, претендовать на помощь от государства смогут ВПЛ, которые не имеют жилья в собственности, не пользовались программой "єОселя" и соответствуют дополнительным условиям программы.

Повышение тарифов Укрзализныци

Впервые за более чем четыре года железнодорожный перевозчик планирует провести индексацию тарифов. 1 августа вступит в силу первый этап пересмотра стоимости услуг компании: тарифы вырастут на 30% для грузовых перевозок в пределах страны.

Кроме того, Укрзализныця унифицирует цены на перевозку пустых вагонов. В УЗ считают такую индексацию справедливой, поскольку она частично отражает реальный рост затрат за четыре года. В то же время тарифы на пассажирские перевозки останутся на текущем уровне.

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