Зарплаты, пенсии, налоги и коммунальные тарифы: что ждет финансы украинцев в августе

Деньги, люди на улице и платежка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев в августе 2026 года готовятся нововведения, которые могут повлиять на финансы граждан. Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предвидится, однако изменения коснутся тарифов в Украине. Мы разобрались, что стоит знать о денежном обеспечении в последний месяц лета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в августе 2026 года.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", минимальная заработная плата составляет 8 647 грн/мес. Эту сумму не планируют менять в ближайшее время, поэтому сотрудники могут рассчитывать на гарантированный государством размер дохода 52 грн/час.

Аналогичная ситуация с прожиточным минимумом. В августе показатели, от которых зависят определенные выплаты и финансовые расчеты, будут такими для различных демографических групп населения:

детей до 6 лет — 2 817 грн;

детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособных лиц — 3 328 грн;

пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Согласно Бюджетной декларации, в 2027 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц может вырасти до 3 691 грн (+363 грн), а минимальная пенсия — до 2 878 грн (+283 грн).

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Минимальная и максимальная пенсия

По состоянию на август 2026 года пенсионеры в Украине будут получать не менее 2 595 грн — размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. А максимальная сумма ежемесячного денежного обеспечения будет составлять 25 950 грн.

Если человеку в августе исполнится 70 лет и более, он может рассчитывать на автоматическое повышение пенсии. Размеры дополнительных выплат: с 70 лет — плюс 300 грн, с 75 лет — плюс 456 грн, с 80 лет — плюс 570 грн. Надбавки назначаются бессрочно.

Тарифы на коммунальные услуги

Большинство бытовых потребителей обслуживаются компанией "Нафтогаз". Для них тариф останется неизменным как минимум до 30 апреля 2027 года — 7,96 грн за кубометр. Другие поставщики могут пересматривать цены на услуги, поэтому стоит искать актуальную информацию на официальных ресурсах.

Стоимость электроэнергии в Украине для населения — 4,32 грн за 1 кВт·ч. Последний раз показатель обновляли в июне 2024 года — тогда свет подорожал на 60%. Мораторий на повышение тарифов, то есть запрет поднятия цен, распространяется только на газ, отопление и горячую воду.

С водоснабжением и водоотведением ситуация совсем другая. В течение лета во многих областях Украины выросла стоимость услуг. С 1 августа изменения анонсировали:

Полтававодоканал — 83,71 грн за кубометр вместо 33,76 грн;

Львовводоканал — 56,38 грн за кубометр вместо 25,88 грн;

Ирпеньводоканал — 82,42 грн за кубометр вместо 56,88 грн.

Причинами повышения тарифов предприятия называют удорожание электроэнергии и логистики, рост расходов на материалы/ремонт/обслуживание сетей, обновление заработной платы сотрудников и др.

Налоги для ФЛП в августе

Финансовые обязательства для физических лиц-предпринимателей останутся на текущем уровне, пересмотра ставок в ближайшее время не предвидится. Представители бизнеса на упрощенной системе платят такие суммы:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Налог на доходы физических лиц составляет 18%, военный сбор для украинцев (не ФЛП) — 5%. Если речь идет не об официальной зарплате, граждане должны самостоятельно декларировать финансовые поступления и уплачивать деньги в государственный бюджет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с зарплатами полицейских в августе 2026 года. Средний фактический доход правоохранителей находится на уровне 35 000 грн, хотя базовые оклады могут существенно отличаться. Минимальная сумма — примерно 20 000 грн для патрульных.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из военных полагается пенсия в размере до 70% денежного довольствия. Речь идет о служащих, выполнявших боевые задачи. Для подтверждения необходимо иметь соответствующие документы, например, выписку из приказа командира.