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Главная Экономика Пенсии военнослужащих: кто может получать до 70% денежного довольствия

Пенсии военнослужащих: кто может получать до 70% денежного довольствия

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 15:05
Пенсии военнослужащих в Украине: как рассчитывают стаж и размер выплат в 2026 году
Деньги в военной форме, удостоверение УБД, пенсионное удостоверение. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное обеспечение военнослужащих существенно отличается от системы, действующей для гражданских украинцев. При назначении выплат учитывается не только фактический срок службы, но и льготный стаж, который может значительно приблизить право на пенсию и повлиять на ее размер. В то же время отсутствие подтверждающих документов об участии в боевых действиях может привести к потере нескольких лет стажа.

Об этом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit, передают Новини.LIVE.

Как рассчитывают стаж для военной пенсии

При назначении военной пенсии используются два вида выслуги лет:

  1. Календарная выслуга, когда один календарный месяц службы равен одному месяцу стажа.
  2. Льготная выслуга, которая применяется к военнослужащим, непосредственно выполнявшим боевые задачи. Согласно правительственным нормам, один месяц такой службы может быть зачтен как три месяца выслуги.

Например, если военнослужащий находился в районе боевых действий 18 месяцев, то для пенсии ему могут зачесть уже 54 месяца, или 4,5 года выслуги. Это позволяет быстрее получить право на пенсионное обеспечение.

В то же время для применения такого коэффициента необходимо иметь документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Если соответствующих выписок из приказов командира или других подтверждающих документов нет, Пенсионный фонд зачтет службу только по календарному принципу — "месяц за месяц".

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Как определяется размер военной пенсии

Порядок назначения пенсий военнослужащим определяет Закон Украины № 2262-XII.

Базовый размер пенсии зависит от стажа службы:

  • после 20 лет службы военнослужащий получает 50% своего денежного довольствия;
  • если увольнение произошло по возрасту или по состоянию здоровья, этот показатель составляет 55%;
  • за каждый год службы свыше 20 лет добавляется еще 3%.

При этом закон устанавливает максимальное ограничение: пенсия за выслугу лет не может превышать 70% денежного довольствия.

Основой для расчета пенсии является денежное довольствие военнослужащего. В него входят:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные доплаты и надбавки;
  • премии.

Именно на основании этих выплат определяется размер будущей пенсии. Поэтому военнослужащим рекомендуется заранее проверять, правильно ли кадровая служба оформила все документы о прохождении службы и участии в боевых действиях. Это поможет избежать потери льготного стажа и повлияет на размер будущих пенсионных выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют ввести новую выплату для ветеранов. Депутаты предлагают компенсировать защитникам покупку автомобиля. При этом сумма компенсации будет ограниченной.

Также Новини.LIVE писали о том, как начисляются пенсии членам семей пропавших без вести военнослужащих. Законодательство определяет несколько категорий родственников, имеющих право на государственную поддержку. При этом выплата назначается не сразу, а после прохождения определенных процедур.

пенсии ветераны выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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