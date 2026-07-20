Ветеранам планируют компенсировать покупку автомобиля: кто и сколько сможет получить

Люди в военной форме, деньги, мужчина осматривает автомобиль. Фото: Громадський простір, Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине ветеранам с инвалидностью, полученной в результате войны, предлагают частично компенсировать стоимость самостоятельно приобретенного автомобиля. Финансирование программы планируется начать уже в этом году после внесения соответствующих изменений в государственный бюджет.

Об этом сообщил автор инициативы, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

Что известно о запланированных изменениях

По словам народного депутата, он подал на регистрацию пакет из двух взаимосвязанных законопроектов, направленных на усиление государственной поддержки лиц с инвалидностью вследствие войны и обеспечение их мобильности.

Первым предлагается ввести новый механизм государственной поддержки — частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля для лиц с инвалидностью вследствие войны

Второй законопроект обеспечивает финансирование этой инициативы путем внесения изменений в Госбюджет-2026.

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Кто сможет получить компенсацию и в каком размере

Программу планируется реализовывать в два этапа. Сначала компенсацию смогут получить лица с инвалидностью вследствие войны I группы. В дальнейшем механизм будет распространен и на лиц II группы.

Размер компенсации, которую они смогут получить, составляет 120 000 грн.

"Мобильность — это не привилегия. Именно поэтому государство должно создавать современные механизмы поддержки, отвечающие реальным потребностям наших защитников и защитниц", — подчеркнул Гетманцев.

В настоящее время оба законопроекта — как о введении компенсации, так и о ее финансировании — открыты для подписания другими народными депутатами. После этого их передадут на рассмотрение профильных комитетов Верховной Рады.

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