Доплата за уничтоженную технику: кто из военнослужащих может получить до 243 600 грн в июле

Украинские военнослужащие, деньги в кармане военной формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Помимо основного денежного довольствия и боевых выплат, украинские военнослужащие имеют право на дополнительное вознаграждение за уничтожение или захват техники российских оккупантов. Его размер зависит от типа цели и может достигать 243 600 грн.

Новини.LIVE рассказывают, какие доплаты за уничтоженную вражескую технику предусмотрены для военнослужащих в июле.

Какие суммы выплачивают

Порядок начисления таких выплат определен приказом Министерства обороны Украины № 340. Наибольшее вознаграждение военнослужащие могут получить за уничтожение или захват боевых кораблей противника:

корабль 1-го ранга — 243 600 грн;

корабль 2-го ранга — 182 700 грн;

корабль 3-го ранга — 121 800 грн;

корабль 4-го ранга — 97 440 грн.

Также предусмотрены доплаты за другие виды техники. В частности:

боевой самолет истребительной или штурмовой авиации, а также зенитно-ракетный комплекс — 121 800 грн;

реактивная система залпового огня — 60 900 грн;

тактический ракетный комплекс или военный самолет — 54 810 грн;

танк, самоходная артиллерийская установка или боевой вертолет — 48 720 грн;

бронетранспортер, боевая машина пехоты, бронированная разведывательно-дозорная машина, противотанковый ракетный комплекс или другая артиллерия — 42 630 грн;

ударный или разведывательный беспилотник и другие летательные аппараты со средствами наблюдения или поражения — 36 540 грн;

переносной зенитный ракетный комплекс — 30 450 грн;

суда военного обеспечения — от 24 360 до 30 450 грн в зависимости от водоизмещения;

военные автомобили, тягачи, инженерная техника и отдельные малые боевые суда — 12 180 грн.

Как подтвердить право на вознаграждение

Чтобы получить доплату, факт уничтожения или захвата техники должен быть официально подтвержден. Для этого необходимо как минимум три документа, удостоверяющих выполнение боевой задачи.

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Такими доказательствами могут быть записи в журнале боевых действий, рапорт командира подразделения, доклады смежных или разведывательных подразделений, фото- или видеоматериалы, а также информация, полученная техническими средствами разведки. Если речь идет о трофейной технике, прилагается акт её оприходования.

После проверки документов материалы передаются в соответствующий орган военного управления. Если факт уничтожения или захвата подтверждается, командир определяет, как распределить вознаграждение между военнослужащими, непосредственно участвовавшими в выполнении боевой задачи. При этом учитывается личный вклад каждого бойца.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда военным, вернувшимся после СЗЧ, возобновляют выплаты. На время пребывания за пределами воинской части, в случае самовольного ее оставления, теряется право на денежное обеспечение. Восстановить его можно только при определенных условиях.

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