Доплата за знищену техніку: хто з військових може отримати до 243 600 грн у липні

Українські військовослужбовці, гроші в кишені військової форми. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Окрім основного грошового забезпечення та бойових виплат, українські військовослужбовці мають право на додаткову винагороду за знищення або захоплення техніки російських окупантів. Її розмір залежить від типу цілі та може сягати 243 600 грн.

Новини.LIVE розповідають, які доплати за знищену ворожу техніку передбачені для військовослужбовців у липні.

Які суми виплачують

Порядок нарахування таких виплат визначений наказом Міністерства оборони України №340. Найбільшу винагороду військовослужбовці можуть отримати за знищення або захоплення бойових кораблів противника:

корабель 1 рангу — 243 600 грн;

корабель 2 рангу — 182 700 грн;

корабель 3 рангу — 121 800 грн;

корабель 4 рангу — 97 440 грн.

Також передбачені доплати за інші види техніки. Зокрема:

бойовий літак винищувальної чи штурмової авіації, а також зенітно-ракетний комплекс — 121 800 грн;

реактивна система залпового вогню — 60 900 грн;

тактичний ракетний комплекс або військовий літак — 54 810 грн;

танк, самохідна артилерійська установка чи бойовий вертоліт — 48 720 грн;

бронетранспортер, бойова машина піхоти, броньована розвідувально-дозорна машина, протитанковий ракетний комплекс або інша артилерія — 42 630 грн;

ударний або розвідувальний безпілотник та інші літальні апарати зі засобами спостереження чи ураження — 36 540 грн;

переносний зенітний ракетний комплекс — 30 450 грн;

судна військового забезпечення — від 24 360 до 30 450 грн залежно від водотоннажності;

військові автомобілі, тягачі, інженерна техніка та окремі малі бойові судна — 12 180 грн.

Як підтверджують право на винагороду

Щоб отримати доплату, факт знищення або захоплення техніки має бути офіційно підтверджений. Для цього необхідно щонайменше три документи, які засвідчують виконання бойового завдання.

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Такими доказами можуть бути записи в журналі бойових дій, рапорт командира підрозділу, доповіді суміжних або розвідувальних підрозділів, фото- чи відеоматеріали, а також інформація, отримана технічними засобами розвідки. Якщо йдеться про трофейну техніку, додається акт її оприбуткування.

Після перевірки документів матеріали передають до відповідного органу військового управління. Якщо факт знищення або захоплення підтверджується, командир визначає, як розподілити винагороду між військовослужбовцями, які безпосередньо брали участь у виконанні бойового завдання. При цьому враховується особистий внесок кожного бійця.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли військовим, які повернулися після СЗЧ, відновлюють виплати. На час перебування поза межами військової частини, у разі самовільного її залишення, втрачається право на грошове забезпечення. Поновити його можуть лише за певних умов.

Також Новини.LIVE писали, в яких числах військовослужбовцям приходять доплати та премії. Між основним грошовим забезпеченням та "бойовими" може бути різниця кілька днів чи навіть тижнів. В окремих випадках виплати можуть затримувати.