Транспортные льготы для УБД: что делать, если водитель требует деньги за проезд

Удостоверение УБД, оплата проезда в маршрутке. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Государство гарантирует участникам боевых действий право на бесплатный проезд на различных видах транспорта. Однако на практике ветераны нередко сталкиваются с ситуациями, когда перевозчики отказываются перевозить их на льготных условиях. В таком случае важно знать, какие права предусмотрены законом и как действовать, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

Какие транспортные льготы действуют для участников боевых действий и что делать, когда перевозчик отказывает в бесплатном проезде, рассказали в информагентстве Минобороны "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

На какие транспортные льготы имеют право участники боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает для участников боевых действий ряд транспортных льгот.

В частности, ветераны могут бесплатно пользоваться:

всеми видами городского общественного транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

пригородными поездами и водным транспортом;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонного, внутриобластного и межобластного сообщения, независимо от места проживания.

Кроме того, закон гарантирует право один раз в два года бесплатно совершить поездку в обе стороны на железнодорожном, автомобильном, водном или воздушном транспорте. Альтернативный вариант — один раз в год воспользоваться 50-процентной скидкой на билеты по этим же направлениям.

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Если речь идет о междугородних поездках, например по железной дороге, одного удостоверения участника боевых действий недостаточно. Для оформления льготного билета также необходим бланк талонов, который выдается вместе с удостоверением.

Блок талонов для льготного проезда на междугороднем транспорте выдается одновременно с удостоверением УБД. Чтобы получить новый бланк талонов по истечении срока действия, военнослужащие должны подать рапорт командиру части, а ветераны — обратиться в ТЦК и СП (по месту учета) или в органы социальной защиты.

С этими документами необходимо обратиться в кассу вокзала, где кассир оформит билет. Самостоятельно отрывать талоны не следует — это должен делать сотрудник кассы при оформлении проездного документа.

Для пользования городским или пригородным транспортом обычно достаточно предъявить удостоверение УБД.

Почему ветеранам иногда отказывают в льготном проезде

Чаще всего проблемы возникают с частными перевозчиками. Закон не освобождает их от обязанности перевозить льготников, однако они нередко объясняют отказ тем, что не получают или получают с задержкой компенсацию из местных бюджетов за перевозку таких пассажиров.

Впрочем, финансовые вопросы между перевозчиком и местными властями не могут служить основанием для отказа участнику боевых действий в реализации гарантированного законом права.

Что делать, если в бесплатном проезде отказали

Если водитель или перевозчик не разрешил воспользоваться льготой, следует сразу зафиксировать все обстоятельства происшествия. Для этого желательно:

узнать название предприятия-перевозчика и, по возможности, фамилию водителя;

записать государственный номер транспортного средства, номер маршрута, дату и время инцидента;

сохранить купленный билет, если пришлось оплачивать проезд;

по возможности найти свидетелей, которые могут подтвердить факт отказа.

После этого рекомендуется подготовить письменные обращения в Национальную полицию, Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) и орган местного самоуправления, который организует соответствующий маршрут.

К каждому заявлению следует приложить копию удостоверения участника боевых действий, а также копию билета или других документов, подтверждающих факт нарушения.

Какая ответственность грозит перевозчику

За незаконный отказ в бесплатной перевозке льготников законодательством предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Помимо обращения в контролирующие органы, участник боевых действий имеет право защищать свои интересы в суде. В таком случае можно не только добиться привлечения перевозчика к ответственности, но и потребовать возмещения понесенных расходов, если из-за незаконного отказа пришлось самостоятельно оплачивать поездку.

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