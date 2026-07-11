Социальные гарантии для жен УБД: какими льготами можно воспользоваться в июле 2026 года

Украинский военный с женой, удостоверение и медаль УБД в руке. Фото: Reuters, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Государственная поддержка в Украине распространяется не только на военнослужащих, имеющих статус участника боевых действий, но и на отдельных членов их семей. Среди тех, кто может воспользоваться предусмотренными законом социальными гарантиями, — супруги защитников. Право на такие льготы определено нормами семейного и социального законодательства.

О социальных гарантиях для жен участников боевых действий рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Кто относится к членам семьи участников боевых действий

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, которые:

совместно проживают;

ведут совместное хозяйство;

имеют взаимные права и обязанности.

К членам семьи участника боевых действий закон относит:

супругу;

нетрудоспособных родителей;

несовершеннолетних детей;

совершеннолетних детей, имеющих статус инвалида с детства I или II группы либо инвалида I группы;

лиц, находящихся под опекой или попечительством военнослужащего и проживающих вместе с ним.

Поскольку супруга военнослужащего со статусом УБД является членом его семьи, она имеет право пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Действующее законодательство предусматривает ряд компенсаций, позволяющих существенно сократить расходы семьи на жилье и коммунальные услуги.

В частности, жена участника боевых действий может воспользоваться следующими льготами:

75% скидкой на оплату жилья;

75% скидкой на приобретение твёрдого или жидкого печного топлива для домов, не подключённых к централизованному отоплению;

75% скидкой на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

Для ветеранов войны, имеющих статус инвалида вследствие войны, действуют еще более широкие социальные гарантии. В таком случае закон предусматривает 100% компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг.

На какую площадь распространяются льготы

В то же время скидки на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются не на всю площадь жилья, а только в пределах установленных государством социальных нормативов.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", льгота распространяется на:

21 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи;

дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Если же семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, применяются увеличенные нормативы. В таком случае льготы предоставляются в пределах 42 кв. м отапливаемой площади на каждого члена семьи и дополнительно 21 кв. м на семью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как участнику боевых действий получить бесплатный земельный участок. Во время войны эта процедура приостановлена. В то же время каждый может "забронировать" землю.

Также Новини.LIVE писали, кому из участников боевых действий могут аннулировать льготы в июле. В целом социальные гарантии ветеранам предоставляются без ограничения по времени. Однако в некоторых случаях статус и льготы могут быть отменены.