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Главная Экономика Жилье или денежная компенсация: как УБД встать на квартирный учет

Жилье или денежная компенсация: как УБД встать на квартирный учет

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 08:10
Льготы для УБД: как получить бесплатное жилье от государства
Ключи от квартиры, удостоверение и медаль УБД. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших военнослужащих, а также внутренне перемещенные лица могут претендовать на жилье от государства или денежную компенсацию. Однако для этого необходимо соответствовать установленным законом требованиям и, прежде всего, встать на квартирный учет.

О том, как получить квартиру или компенсацию от государства, рассказала пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины, передают Новини.LIVE.

Кто имеет право встать на квартирный учет

Подать заявление могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к одной из льготных категорий. В частности, это:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица.

В то же время одного лишь льготного статуса недостаточно. Необходимо также подтвердить, что человек действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

При каких условиях можно встать на очередь

Основанием для постановки на квартирный учет могут быть различные жилищные обстоятельства. Например, если жилая площадь меньше установленной нормы или в одной комнате проживают несколько семей или лица разного пола в возрасте от девяти лет.

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Также право на постановку на учет имеют граждане, которые:

  • проживают в жилье, не соответствующем санитарным или техническим требованиям;
  • проживают в общежитии или коммунальной квартире;
  • страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, которые делают невозможным совместное проживание с другими членами семьи;
  • арендуют жилье по договору найма не менее пяти лет.

Какие документы необходимо подготовить

Для постановки на квартирный учет необходимо подать заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а также пакет документов.

В него входят:

  • справки о регистрации места жительства всех членов семьи;
  • копии документов, подтверждающих льготный статус;
  • справки о нахождении или отсутствии на квартирном учете по месту работы;
  • справки о статусе внутренне перемещенного лица (при необходимости).

Подать документы можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), исполнительный комитет местного совета или районную государственную администрацию в Киеве по месту жительства.

После рассмотрения заявления, которое длится до одного месяца, заявитель получает письменное решение с уведомлением о постановке на квартирный учет или с указанием причин отказа.

Как получить жилье

После включения в квартирную очередь остается ждать своего очереди. Очередь может быть общей, первоочередной или внеочередной — в зависимости от категории заявителя.

Окончательное решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. Если оно положительное, человек получает ордер, после чего может заселиться в жилье.

Кому выплачивают денежную компенсацию

В некоторых случаях вместо квартиры государство выплачивает денежную компенсацию. На нее могут рассчитывать:

  • лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны;
  • семьи погибших защитников и защитниц Украины.

Обязательным условием является стояние на квартирном учете. Кроме того, жилая площадь, находящаяся в собственности семьи, должна составлять менее 13,65 кв. м на одного человека.

Именно постановка на квартирный учет является первым и важнейшим этапом. Без этого воспользоваться программами государственной поддержки, независимо от того, идет ли речь о получении жилья или денежной компенсации, невозможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие могут получить компенсацию за поднайм жилья. Выплаты производятся ежемесячно. Сумма зависит от местоположения квартиры и состава семьи.

Также Новини.LIVE писали о том, кто должен платить налог на совместную недвижимость. Это правило касается как граждан Украины, так и юридических лиц и иностранцев. Если же одним объектом владеют несколько человек, то все зависит от вида совместной собственности.

недвижимость жилье льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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