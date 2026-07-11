Компенсации для военнослужащих: какую сумму возместят за аренду жилья в июле

Семья в квартире, деньги в кармане военной формы. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие, снимающие жилье для семьи в тылу или вблизи места дислокации части, имеют право на получение денежной компенсации для покрытия части расходов на аренду. Гарантированная государством компенсация выплачивается ежемесячно. Сумма зависит от местоположения квартиры и состава семьи.

О том, на какой размер выплат могут рассчитывать военные в июле, рассказывают Новини.LIVE.

Кому полагается компенсация за аренду жилья

Согласно разъяснению Министерства обороны Украины, право на покрытие части арендной платы за жилье имеют:

Военнослужащие офицерского (в том числе лица, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава), рядового, сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу по контракту. Курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, имеющие семьи.

Выплата назначается в том случае, если у военнослужащего нет собственного жилья на этой территории.

Сколько возмещают за поднаем жилья

Размер компенсации привязан к прожиточному минимуму и различается в зависимости от региона страны:

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в Киеве — 4 560 грн;

в областных центрах — 3 420 грн;

в других населенных пунктах — 2 280 грн.

При этом военнослужащим, имеющим трех и более членов семьи, указанные размеры денежной компенсации увеличиваются в 1,5 раза.

Как получить компенсацию

Военнослужащий должен подать рапорт в жилищную комиссию воинской части, в которую он прибыл для дальнейшего прохождения службы, для постановки его и членов его семьи на квартирный учет.

К рапорту необходимо приложить следующие документы:

копии паспортов военнослужащего и совершеннолетних членов семьи, состоящих вместе с ним на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

копии учетной карточки физического лица — налогоплательщика военнослужащего и совершеннолетних членов семьи, состоящих вместе с ним на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о принадлежащем военнослужащему и членам его семьи, состоящим вместе с ним на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, недвижимом имуществе;

справку о составе семьи (форма 3);

справку квартирно-эксплуатационного органа о нахождении на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (для лиц офицерского состава);

копию справки о получении (неполучении, сдаче) жилого помещения военнослужащим с предыдущего места прохождения военной службы, заверенной подписью командира и печатью воинской части;

копию свидетельства о браке (при наличии);

копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии).

В случае необходимости жилищная комиссия проводит проверку всех указанных документов.

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