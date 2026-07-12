У квартиры несколько владельцев: кому и какой налог начислят в 2026 году

Налог на недвижимость в Украине в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине владельцы недвижимости должны регулярно уплачивать специальный налог. Однако если квартира или дом принадлежит нескольким людям, порядок уплаты налога зависит от того, как именно оформлено право собственности.

О том, кто должен уплачивать налог за совместную недвижимость в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Кто уплачивает налог на совместную недвижимость

В управлении ГНС пояснили, что налог на недвижимое имущество обязаны уплачивать все владельцы квартир, домов и других объектов. Это правило касается как граждан Украины, так и юридических лиц и иностранцев.

Такие требования определены Налоговым кодексом Украины. Если же одним объектом владеют несколько человек, то все зависит от вида совместной собственности.

Например, если в документах указано, какая часть недвижимости принадлежит каждому совладельцу, например 1/2 или 1/3, каждый из них самостоятельно уплачивает налог только за свою долю.

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Совместная собственность без определенных долей

Такой вариант чаще всего встречается у супругов, которые приобрели жилье во время брака. Поскольку доли официально не определены, совладельцы могут сами решить, кто именно будет уплачивать налог за весь объект. Если договориться не получается, этот вопрос может решить суд.

Совместная собственность после раздела имущества

Если недвижимость уже разделена между совладельцами, и каждый пользуется своей отдельной частью, например комнатой, этажом или другим помещением, тогда каждый владелец уплачивает налог отдельно за свою часть.

Какой налог нужно платить владельцам недвижимости в 2026 году

Сумма налога зависит от площади недвижимости. Однако закон предусматривает льготные метры, которые не облагаются налогом:

для квартир — 60 квадратных метров;

для жилых домов — 120 квадратных метров;

если человек владеет и квартирой, и домом, применяется общая льгота — 180 квадратных метров.

Размер ставки определяют местные власти. При этом она не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы, установленной по состоянию на прошлый год.

Ранее Новини.LIVE писали, что если вы покупаете или продаете недвижимость и расчет будет безналичным, лучше заранее подготовить все необходимые документы и выполнить требуемые формальности. Так вы избежите задержек при подписании договора и переводе денег.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году владельцам отдельных квартир, домов и нежилых помещений необходимо будет уплатить налог на недвижимость. После 1 июля стоит проверить, начислила ли ГНС сумму к уплате. Рассказываем, где это можно посмотреть и как правильно оплатить налог.