Покупка недвижимости с безналичной оплатой: 5 моментов, которые обязательно проверить перед сделкой

Пара получает ключи от квартиры, банковская карта в руке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если расчет за недвижимость будет осуществляться безналичным способом, продавцу и покупателю следует заранее пройти все необходимые подготовительные этапы. Это поможет избежать непредвиденных задержек при оформлении договора и переводе средств.

О том, какие шаги необходимо предпринять при покупке недвижимости с безналичным расчетом, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Пять пунктов, которые обязательно нужно проверить

Перед заключением сделки эксперты советуют:

заблаговременно собрать полный комплект документов, подтверждающих право собственности на недвижимость;

проверить правоустанавливающие документы и техническую документацию на объект;

открыть банковский счет или убедиться, что уже имеющийся счет действителен и готов к проведению операции;

уточнить в своём банке, какие документы могут понадобиться для подтверждения законного происхождения средств;

заранее согласовать с нотариусом механизм проведения безопасного безналичного расчета.

Какой способ безналичного расчета лучше выбрать

Юристы обращают внимание, что сегодня при покупке недвижимости можно воспользоваться несколькими способами безналичной оплаты. Среди них:

стандартный банковский перевод;

использование депозитного счета нотариуса;

аккредитив;

эскроу-счет.

При этом самый простой вариант не всегда гарантирует наивысший уровень безопасности, ведь финансовые учреждения могут временно приостанавливать крупные платежи в рамках процедур финансового мониторинга.

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Именно поэтому все нюансы будущего расчета рекомендуется обсудить с банком и нотариусом еще до подписания договора купли-продажи. Такой подход позволяет минимизировать риск задержек с переводом средств и обеспечить беспрепятственное завершение сделки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что договор дарения недвижимости могут признать недействительным. После этого человек, получивший имущество, теряет на него право. Чтобы этого не произошло, важно правильно составить документ.

Также Новини.LIVE писали, без какого документа нельзя распоряжаться унаследованным жильем. Сам факт получения квартиры или дома в наследство не дает права сразу же продавать или дарить его. Чтобы официально стать владельцем недвижимости, необходимо пройти несколько важных процедур.