Дарение жилья: кому придется вернуть полученную недвижимость

Люди подписывают договор, женщина держит ключи от квартиры. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Договоры дарения квартир, домов или другой недвижимости чаще всего заключаются между близкими родственниками. Однако после семейных конфликтов, открытия наследства или ухудшения отношений именно такие сделки нередко становятся предметом судебных споров. При этом важно различать признание договора недействительным и его расторжение, ведь это разные юридические процедуры.

О том, при каких обстоятельствах можно лишиться недвижимости, полученной в дар, рассказала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Как работает договор дарения

Дарение недвижимости регулируется главой 55 Гражданского кодекса Украины. Согласно статье 717 ГК Украины, даритель безвозмездно передает имущество в собственность другому лицу.

Если речь идет о квартире, доме или другой недвижимости, договор обязательно заключается в письменной форме, удостоверяется нотариусом и проходит государственную регистрацию.

После оформления права собственности даритель полностью теряет любые права на подаренное имущество. Именно поэтому ухудшение отношений между сторонами или изменение жизненных обстоятельств не дают автоматического права вернуть недвижимость.

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В каких случаях договор могут признать недействительным

Оспорить договор можно только на основаниях, определенных Гражданским кодексом Украины.

В частности, это возможно, если лицо:

подписала договор вследствие существенной ошибки;

стало жертвой обмана или насилия;

действовала под влиянием тяжелых обстоятельств;

не осознавала значение своих действий или не могла ими управлять.

В каждом случае именно истец должен представить суду доказательства наличия таких обстоятельств.

Когда дарственная может быть расторгнута

Отдельно закон предусматривает возможность расторжения договора дарения.

Даритель может обратиться в суд, если одаряемый:

умышленно совершил преступление против него или его близких;

создает угрозу безвозвратной утраты вещи, имеющей особую неимущественную ценность;

обращается с имуществом таким образом, что оно может быть уничтожено или серьезно повреждено.

Перечень таких оснований является исчерпывающим. Кроме того, расторгнуть договор можно только в том случае, если подаренное имущество до сих пор находится в собственности одаряемого.

Можно ли оспорить договор спустя много лет

Распространено мнение, что по прошествии нескольких лет договор дарения уже невозможно оспорить. На самом деле это зависит от конкретной ситуации.

Для исков о признании договора недействительным действует общий срок исковой давности — три года. При этом этот срок начинает исчисляться не с момента подписания договора, а со дня, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права.

Для исков о расторжении договора дарения законом установлен специальный срок исковой давности — один год.

Почему возникает больше всего споров

Одной из самых распространенных причин судебных процессов является путаница между договором дарения и договором пожизненного содержания.

Люди нередко передают жилье детям или другим родственникам, рассчитывая взамен на уход или материальную поддержку. Однако договор дарения не возлагает на нового владельца никаких подобных обязательств.

Именно поэтому в судах часто приходится выяснять, действительно ли даритель понимал содержание документа, который подписывал.

Что учитывают суды

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что сам по себе договор дарения является безвозмездным и не предусматривает обязанности содержать дарителя. В то же время, если человек ошибочно полагал, что заключает договор пожизненного содержания, это может стать основанием для признания сделки недействительной.

При рассмотрении таких дел суды оценивают не только текст договора, но и все обстоятельства его заключения. В частности, учитываются:

возраст и состояние здоровья дарителя;

потребность в постороннем уходе;

наличие другого жилья;

дальнейшее проживание в подаренном доме или квартире;

договоренности между сторонами относительно содержания.

При этом ключевое значение имеет не то, сколько времени прошло после заключения договора, а то, сможет ли истец доказать, что сделка не соответствовала его истинной воле или была заключена с нарушением требований закона.

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