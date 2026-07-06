Наследуемая недвижимость в Украине: без какого документа не получится продать или подарить квартиру

Какой документ необходимо иметь, чтобы продать унаследованную недвижимость. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Самого факта получения квартиры или дома в наследство недостаточно, чтобы сразу продать или подарить недвижимость. Для этого необходимо оформить свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает, что человек стал законным владельцем имущества.

О том, без какого документа украинцы не смогут продать или подарить унаследованную квартиру в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Без какого документа нельзя распоряжаться унаследованной квартирой или домом

Свидетельство о праве на наследство выдает нотариус после завершения оформления наследственных прав. В некоторых населенных пунктах такие полномочия также имеют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. Оно необходимо всем, кто унаследовал:

дом;

квартиру;

земельный участок;

гараж или другую недвижимость.

Пока свидетельства нет, наследник не может полноценно распоряжаться имуществом. В частности, он не имеет права продать, подарить, обменять жилье, передать его в ипотеку или заключать другие сделки.

После получения свидетельства необходимо еще зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Только после этого человек официально становится владельцем недвижимости.

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Когда выдается свидетельство о праве на наследство

Получить свидетельство можно по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследников несколько, каждый получает отдельный документ с указанием своей доли.

Перед выдачей свидетельства нотариус также проверяет, нет ли в отношении недвижимости каких-либо ограничений. Это может быть арест, ипотека или запрет на отчуждение.

Если имущество находится под арестом, оформление документов приостанавливается до его снятия. А если жилье находится в ипотеке или действует другой запрет: продать его можно только с согласия кредитора или другого уполномоченного лица.

Также статья 73 закона Украины "О нотариате" предусматривает случаи, когда продажа недвижимости запрещена:

если это необходимо для защиты жилищных прав ребенка;

если имущество унаследовали родственники человека, которого суд признал умершим (в таком случае продажа запрещена в течение пяти лет);

если жилье было приобретено по жилищному сертификату, полученному в качестве компенсации за имущество, разрушенное в результате войны.

Иногда оформление наследства откладывают. Например, если после смерти наследодателя ожидается рождение его ребенка, процедуру приостанавливают до его рождения.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы до сих пор думают, что во время военного положения срок оформления наследства автоматически продлевается. На самом деле это не так. Из-за такой ошибки можно лишиться права на квартиру, дом, землю или другое имущество.

Также Новини.LIVE рассказывали, что иногда бывает так, что человек, который должен был унаследовать имущество, умирает раньше, чем открывается наследство. Тогда его доля не исчезает — в таких случаях действует правило наследования по праву представительства.