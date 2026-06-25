Наследство разделили много лет назад: изменит ли что-нибудь найденное завещание

Удастся ли аннулировать свидетельство о наследстве, если найлось завещание. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Конфликты, связанные с наследством, часто возникают уже после того, как имущество официально разделено и все оформлено. Иногда один из наследников через некоторое время пытается изменить предыдущие договоренности. В таких ситуациях главный вопрос — действительно ли появились новые важные обстоятельства, доказывающие, что при заключении соглашения была допущена существенная ошибка.

О том, можно ли отменить свидетельство о наследстве, если спустя десятки лет после раздела имущества было найдено завещание наследодателя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда от 17 июня 2026 года по делу № 554/1247/24.

Что послужило основанием для обращения в суд

Истец просил суд аннулировать свидетельство о наследстве, выданное мужу его матери, а также признать недействительным соглашение о разделе наследственного имущества. Причиной он назвал то, что спустя много лет после открытия наследства было найдено завещание наследодателя. Кроме того, он хотел признать за собой право собственности на квартиру, ставшую предметом спора.

После смерти матери наследниками стали её сын и муж. В 2001 году они оформили наследство и сразу же договорились о разделе имущества в нотариальной форме. Согласно этой договоренности:

сыну —- достались дом с землей;

мужу остались квартира и автомобиль.

В 2023 году, уже после смерти отчима, сын обнаружил в квартире два завещания матери. Одно из них якобы завещало всё имущество ему. Он считал, что если бы знал об этих завещаниях ещё в 2001 году, то не согласился бы на раздел имущества. Поэтому он утверждал, что заключил соглашение по ошибке.

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Суды первой и апелляционной инстанций отказали ему, после чего дело дошло до Верховного Суда.

Какое решение принял Верховный Суд Украины

Суд напомнил, что согласно Гражданскому кодексу Украины сделку можно признать недействительной, если человек ошибся в отношении важных обстоятельств (например, сути соглашения или своих прав и обязанностей).

В то же время важно, чтобы такая ошибка была действительно существенной и имела место именно на момент заключения договора. Ошибки, связанные с незнанием закона, невнимательностью или неправильным пониманием ситуации, как правило, не являются основанием для расторжения договора.

Кроме того, сторона, заявляющая об ошибке, должна это доказать. В данном деле Верховный Суд обратил внимание на то, что истец добровольно подписал соглашение о разделе наследства и без возражений выполнял его более 20 лет.

Кроме того, его аргумент о том, что он не знал о завещании, не был признан судом юридически значимой ошибкой. Суд подчеркнул, что сам факт позднего обнаружения завещания не означает, что при заключении соглашения была допущена ошибка.

Также суд отметил, что свидетельство о праве на наследство не является договором или правовым сделкой, поэтому правила о недействительности правовых сделок к нему не применяются. Отдельно было подчеркнуто, что супруг наследодательницы имел законное право на наследство как наследник первой очереди.

Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения, а предыдущие решения — без изменений. Он также подтвердил, что обнаружение завещания спустя много лет само по себе не доказывает наличие существенной ошибки. Кроме того, суд еще раз подчеркнул, что свидетельство о праве на наследство нельзя автоматически отменять по правилам, касающимся договоров.

Ранее Новини.LIVE писали, что для того, чтобы завещание имело юридическую силу и его было трудно оспорить, закон предусматривает несколько механизмов, которые помогают защитить последнюю волю человека. Одним из них является присутствие свидетелей при оформлении документа.

Также Новини.LIVE сообщали, что многие люди в Украине ошибочно полагают, что во время военного положения сроки для принятия наследства приостанавливаются. На самом деле это не так. Из-за этой ошибки можно лишиться права на наследство — квартиру, дом или другое имущество.