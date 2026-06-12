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Главная Экономика Почему завещание нужно подписывать при свидетелях и кто это может быть

Почему завещание нужно подписывать при свидетелях и кто это может быть

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 07:25
Оформление завещания при свидетелях: преимущества такого документа и когда закон требует присутствия двух человек
Женщина составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

Чтобы завещание имело полную юридическую силу и его было сложно оспорить в суде, закон устанавливает ряд важных механизмов. Одной из таких гарантий является участие свидетелей. В определенных случаях завещание, составленное без них, может быть признано недействительным.

О том, когда при составлении завещания необходимо привлекать свидетелей и кто не может выполнять такую функцию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 1253 Гражданского кодекса Украины.

Для чего нужны свидетели при оформлении завещания

Свидетели выступают в качестве независимых участников процесса, подтверждающих, что все происходит в соответствии с законом. Своими подписями они удостоверяют, что:

  • нотариус или другое уполномоченное лицо правильно выполнили все необходимые процедуры;
  • человек составляет завещание добровольно, понимает смысл своих действий и не находится под давлением или влиянием других лиц;
  • если завещатель по состоянию здоровья не может подписать документ самостоятельно, это делает другое лицо только с его согласия и в его присутствии.

Перед подписанием свидетели должны лично ознакомиться с текстом завещания. Также в документ вносятся их личные и паспортные данные.

Когда свидетели являются обязательными

Закон требует присутствия как минимум двух свидетелей, если человек из-за болезни, физических ограничений или других особенностей здоровья не может самостоятельно прочитать текст завещания. Также свидетели обязательны, когда документ удостоверяет не нотариус, а другое должностное лицо, имеющее на это право.

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В остальных ситуациях привлечение свидетелей происходит по желанию завещателя. Многие люди используют такую возможность как дополнительную защиту от возможных споров между наследниками в будущем.

Кто может быть свидетелем при составлении завещания

Свидетелем может стать совершеннолетнее лицо с полной гражданской дееспособностью. Кроме того, такой человек должен хранить нотариальную тайну и не разглашать информацию о завещании. Не могут выступать свидетелями:

  • лица, указанные в завещании в качестве наследников;
  • близкие родственники и члены семьи наследников;
  • нотариус или должностное лицо, удостоверяющее завещание;
  • люди, которые из-за состояния здоровья, алкогольного или наркотического опьянения или психических расстройств не могут адекватно оценивать ситуацию или поставить подпись.

Свидетели помогают защитить истинную волю завещателя. Соблюдая четкие требования к таким лицам, шансы на то, что в будущем кто-то успешно оспорит завещание в суде, значительно снижаются.

Ранее Новини.LIVE писали, что по закону наследник может отказаться от наследства в течение шести месяцев после его открытия. В некоторых случаях этот срок исчисляется с даты официальной регистрации смерти. Также человек может не только принять или отказаться от наследства, но и передать свое право на имущество другому наследнику, но только в порядке, предусмотренном законом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после смерти человека его имущество и долги переходят к наследникам — родственникам или лицам, указанным в завещании. Поэтому вместе с ценностями можно получить и финансовые обязательства умершего. Однако, если банк или другое финансовое учреждение своевременно не уведомило наследников о долге, в дальнейшем его взыскание может стать невозможным.

документы наследство завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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