Оформлення заповіту при свідках: які переваги має такий документ та коли закон вимагає присутності двох людей

Жінка складає заповіт. Фото: Новини.LIVE

Щоб заповіт мав повну юридичну силу і його було складно оскаржити в суді, закон встановлює низку важливих механізмів. Однією з таких гарантій є участь свідків. У певних випадках, складений без них заповіт, можуть визнати недійсним.

Про те, коли під час складання заповіту потрібно залучати свідків та хто не може виконувати таку функцію, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 1253 Цивільного кодексу України.

Для чого потрібні свідки під час оформлення заповіту

Свідки виступають незалежними учасниками процесу, які підтверджують, що все відбувається відповідно до закону. Своїми підписами вони засвідчують, що:

нотаріус або інша уповноважена особа правильно виконали всі необхідні процедури;

людина складає заповіт добровільно, розуміє зміст своїх дій і не перебуває під тиском чи впливом інших осіб;

якщо заповідач через стан здоров’я не може підписати документ самостійно, це робить інша людина лише за його згодою та в його присутності.

Перед підписанням свідки повинні особисто ознайомитися з текстом заповіту. Також до документа вносяться їхні особисті та паспортні дані.

Коли свідки є обов’язковими

Закон вимагає присутності щонайменше двох свідків, якщо людина через хворобу, фізичні обмеження або інші особливості здоров’я не може самостійно прочитати текст заповіту. Також свідки обов’язкові, коли документ посвідчує не нотаріус, а інша посадова особа, яка має на це право.

Читайте також:

В інших ситуаціях залучення свідків відбувається за бажанням заповідача. Багато людей використовують таку можливість як додатковий захист від можливих суперечок між спадкоємцями в майбутньому.

Хто може бути свідком під час складання заповіту

Свідком може стати повнолітня особа з повною цивільною дієздатністю. Крім того, така людина повинна зберігати нотаріальну таємницю й не розголошувати інформацію про заповіт. Не можуть виступати свідками:

особи, зазначені в заповіті як спадкоємці;

близькі родичі та члени сім’ї спадкоємців;

нотаріус або посадова особа, яка посвідчує заповіт;

люди, які через стан здоров’я, алкогольне чи наркотичне сп’яніння або психічні розлади не можуть адекватно оцінювати ситуацію чи поставити підпис.

Свідки допомагають захистити справжню волю заповідача. Дотримуючись чітких вимог до таких осіб, шанси, що у майбутньому хтось успішно оскаржить заповіт у суді значно знижуються.

Раніше Новини.LIVE писали, що за законом спадкоємець може відмовитися від спадщини протягом шести місяців після її відкриття. У деяких випадках цей строк рахується від дати офіційної реєстрації смерті. Також людина може не лише прийняти або відмовитися від спадщини, а й передати своє право на майно іншому спадкоємцю, але лише в порядку, передбаченому законом.

Також Новини.LIVE розповідали, що після смерті людини її майно та борги переходять до спадкоємців — родичів або осіб, зазначених у заповіті. Тому разом із цінностями можна отримати й фінансові зобов’язання померлого. Однак, якщо банк чи інша фінансова установа вчасно не повідомила спадкоємців про борг, надалі його стягнення може стати неможливим.