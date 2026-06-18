Договор о разделе наследства: что предусматривает документ и зачем его заключать

Оформление наследства в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти близкого человека родственники часто сталкиваются с вопросом, как разделить имущество. Бывают ситуации, когда наследник хочет оставить себе только определенную вещь, например автомобиль, а остальные активы передать родственнику. Хотя украинское законодательство не позволяет принимать наследство выборочно, один вариант все же есть.

О том, могут ли украинцы передать "нежелательное" имущество другому наследнику и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 1267 Гражданского кодекса Украины.

Можно ли частично принять наследство в Украине

Согласно законодательству Украины, у наследника есть только два варианта — либо принять все наследство, либо полностью от него отказаться. Принять один объект имущества и отказаться от другого невозможно.

Например, после смерти дочери остались автомобиль и земельный пай. Ее мать не может унаследовать только земельный участок, а от автомобиля отказаться в пользу внука. Закон такого механизма не предусматривает.

Если наследник проживал вместе с умершим на момент открытия наследства, он автоматически считается принявшим его, если в течение шести месяцев не подал заявление об отказе.

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В то же время отказ от наследства является окончательным и не может содержать никаких условий. Правда, отозвать такое заявление можно в пределах срока, отведенного для принятия наследства (статья 1270 Гражданского кодекса Украины).

Как наследникам разделить имущество между собой

Однако закон предоставляет наследникам иную возможность. Согласно статье 1267 Гражданского кодекса Украины, они могут договориться о распределении имущества уже после оформления наследственных прав.

Если завещание не устанавливает иного порядка, все наследники получают равные доли. Однако по взаимному согласию они могут заключить договор о разделе наследства и самостоятельно определить, кому какое имущество достанется.

Что можно прописать в договоре о разделе наследства

В договор можно включить всё имущество, входящее в состав наследства:

недвижимость;

имущественные права;

транспортные средства,

прочие активы, принадлежавшие умершему.

Если речь идет о недвижимости или транспортных средствах, такой договор о разделе наследства обязательно должен быть составлен в письменной форме и заверен нотариусом.

Поэтому в случае с автомобилем и земельным участком мать и внук не могут разделить наследство путем частичного принятия или отказа от него. Но после оформления наследственных прав они имеют право заключить нотариально заверенный договор о разделе наследства. Тогда автомобиль может перейти внуку, а земля — матери, если обе стороны согласятся на такой вариант.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже если дом или квартира были полностью уничтожены в результате войны, наследники все равно могут получить компенсацию. По закону в наследство переходит не только имущество, но и право на государственные выплаты по нему.

Также Новини.LIVE писали, что после смерти человека его имущество, а также финансовые обязательства переходят к наследникам. То есть родственники или лица, указанные в завещании, могут унаследовать как ценности, так и долги. Однако, если банк не уведомил наследников о долге в установленный срок, впоследствии его могут аннулировать.