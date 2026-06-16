Компенсация за жилье, разрушенное в результате войны: могут ли получить наследники и что для этого нужно

На что могут рассчитывать наследники жилья, разрушенного войной. Фото: Новини.LIVE. Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Даже если жилье полностью разрушено в результате боевых действий, это не означает, что наследники теряют право на компенсацию. Закон позволяет унаследовать не только имущество, но и право на государственные выплаты по нему.

О том, могут ли получить компенсацию украинцы, унаследовавшие уничтоженное в результате войны жилье, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на комментарий юриста по семейному праву Елизаветы Коренковской для РБК-Украина.

Какие права имеют наследники разрушенного в результате войны жилья

Юрист объясняет, что в наследство входят не только вещи или недвижимость, но и имущественные права. Поэтому даже если дом или квартира уничтожены, право на компенсацию не исчезает.

Все зависит от того, успел ли человек при жизни подать заявку на возмещение, например через программу "єВідновлення":

Если заявление было подано — это право переходит к наследникам и входит в наследство. Если нет — наследник после оформления наследства может сам обратиться за компенсацией как новый владелец.

Почему важно как можно быстрее оформить наследство

Полное уничтожение жилья не является поводом для отказа от наследственных прав. Наоборот, документы нужно оформлять как можно быстрее. Даже без физического дома остается право на возмещение от государства.

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"Поэтому даже в случаях полного уничтожения недвижимости открывать наследственное дело стоит. Ведь предметом наследования могут быть не только квадратные метры, но и право на возмещение причиненного ущерба и получение государственной компенсации", — подчеркивает юрист.

Как определяют размер компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье

В Украине работают специальные комиссии, которые рассматривают заявления о уничтоженном или поврежденном жилье. Сначала данные вносят в реестр, затем специалисты выезжают на место, осматривают объект и фиксируют повреждения.

После этого они определяют либо сумму компенсации, либо перечень работ по восстановлению жилья. Решение утверждают местные власти или военная администрация. Следить за статусом дела можно через приложение "Дія" — там доступны все обновления и документы по заявке.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы сталкиваются с проблемой: документы о рождении или браке утеряны, остались на оккупированных территориях или в них есть ошибки в именах или фамилиях. Из-за этого сложнее оформить наследство, так как нотариусу необходимо точно подтвердить родственные связи человека с умершим.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многие думают, что оформление наследства не требует дополнительных расходов, но это не всегда так. Все зависит от того, кем вам был умерший. В одних случаях налогов нет, а в других придется заплатить государству немалую сумму.