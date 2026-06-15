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Главная Экономика Наследство в 2026: кому необходимо декларировать доходы и платить налоги

Наследство в 2026: кому необходимо декларировать доходы и платить налоги

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 17:13
Налоговые обязательства наследников: у кого может возникнуть долг перед государством через имущество
Правила налогообложения наследства в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы убеждены, что получение наследства от родственников не влечет за собой никаких дополнительных расходов. Однако на практике все зависит от того, кем именно вам был наследодатель. В некоторых случаях полученное имущество действительно не облагается налогом, а в других — придется заплатить государству значительные суммы.

О том, какую сумму нужно платить государству при получении наследства и когда человек освобождается от налогообложения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ".

Почему степень родства имеет значение при оформлении наследства

Для целей налогообложения наследства закон делит родственников на различные степени родства:

  1. К первой степени относятся родители, дети, в том числе усыновленные, а также муж или жена.
  2. Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

В большинстве случаев наследство, полученное от таких родственников, не подлежит налогообложению. Именно поэтому наследники часто не имеют дополнительных финансовых обязательств при оформлении имущества.

Однако тети, дяди, племянники, двоюродные братья и сестры относятся к более отдаленным родственникам. Получение наследства от них уже предполагает обязанность уплачивать налоги. Аналогичные правила могут применяться и к другим лицам, которых закон не относит к ближайшим членам семьи.

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Именно из-за этой особенности многие наследники ошибочно полагают, что унаследованное имущество автоматически освобождается от налогообложения, а о необходимости подачи декларации и уплаты налогов узнают уже после получения уведомлений от налоговой.

Кому и какие налоги нужно платить при получении наследства

Если наследство получено не от родственников первой или второй степени родства, у украинцев возникает налоговая обязанность. Для налоговых резидентов Украины действуют следующие ставки:

  • 5% военного сбора;
  • 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Таким образом, общая сумма налогов составляет 10% от стоимости унаследованного имущества.

Например, если стоимость квартиры, дома или другого имущества составляет 1,5 млн грн, размер налоговых обязательств достигнет 150 тыс. грн. Чем дороже имущество, тем больше будет сумма к уплате. Юристы рекомендуют заранее учитывать эти расходы, особенно если речь идет о недвижимости или других ценных активах.

Отдельные правила установлены для случаев, когда наследник или наследодатель имеет статус нерезидента Украины. В такой ситуации применяются повышенные ставки:

  • 18% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.

Общая налоговая нагрузка составляет уже 23% от стоимости унаследованного имущества. Например, если стоимость наследства оценивается в 1,5 млн грн, сумма налогов уже составит не менее 345 тыс. грн.

Специалисты отмечают, что именно наследственные дела с участием нерезидентов требуют особо внимательного подхода, ведь ошибки в таких случаях могут обойтись очень дорого.

Когда платить налоги за полученное наследство в Украине

Выполнить налоговую обязанность можно двумя способами:

  1. Первый вариант — уплатить налоги еще до оформления наследства у нотариуса. В таком случае нотариус самостоятельно передает в налоговую необходимую информацию.
  2. Второй вариант применяется тогда, когда налог не был уплачен при оформлении наследственных прав. Тогда человек обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика или непосредственно в налоговой. При этом важно помнить о сроках. Декларацию необходимо подать до 1 мая года, следующего за получением наследства, а уплатить налоги — до 1 августа.

Несоблюдение этих требований может привести к начислению штрафов, пени и возникновению налогового долга. При участии нерезидентов налоги, как правило, уплачиваются еще до нотариального оформления наследства.

Когда выгоднее отказаться от наследства

Иногда унаследованное имущество не является выгодным для наследника. Речь идет, в частности, о недвижимости, которая требует значительных затрат на содержание, ремонт или находится в месте, где человек не планирует проживать.

В таких случаях закон позволяет отказаться от наследства. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если наследство не принимается, обязанность уплачивать налоги также не возникает.

В то же время закон не позволяет принять только часть имущества. Наследник не может оставить себе одни объекты и отказаться от других. Решение принимается в отношении всего наследства сразу.

Ранее Новини.LIVE писали, что для того, чтобы завещание было законным и его было трудно оспорить, необходимо соблюдать определенные требования. Одно из них — присутствие свидетелей. В некоторых ситуациях завещание, составленное без них, могут признать недействительным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после смерти человека его имущество и долги переходят к наследникам. То есть они могут унаследовать не только ценности, но и финансовые обязательства. Однако есть важный нюанс: если банк не уведомит наследников о долге в установленный срок, он теряет возможность в дальнейшем требовать его возврата.

налоги наследство имущество
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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