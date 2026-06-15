Налоговые обязательства наследников: у кого может возникнуть долг перед государством через имущество

Наследство в 2026: кому необходимо декларировать доходы и платить налоги
Многие украинцы убеждены, что получение наследства от родственников не влечет за собой никаких дополнительных расходов. Однако на практике все зависит от того, кем именно вам был наследодатель. В некоторых случаях полученное имущество действительно не облагается налогом, а в других — придется заплатить государству значительные суммы.
О том, какую сумму нужно платить государству при получении наследства и когда человек освобождается от налогообложения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ".
Почему степень родства имеет значение при оформлении наследства
Для целей налогообложения наследства закон делит родственников на различные степени родства:
- К первой степени относятся родители, дети, в том числе усыновленные, а также муж или жена.
- Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
В большинстве случаев наследство, полученное от таких родственников, не подлежит налогообложению. Именно поэтому наследники часто не имеют дополнительных финансовых обязательств при оформлении имущества.
Однако тети, дяди, племянники, двоюродные братья и сестры относятся к более отдаленным родственникам. Получение наследства от них уже предполагает обязанность уплачивать налоги. Аналогичные правила могут применяться и к другим лицам, которых закон не относит к ближайшим членам семьи.
Именно из-за этой особенности многие наследники ошибочно полагают, что унаследованное имущество автоматически освобождается от налогообложения, а о необходимости подачи декларации и уплаты налогов узнают уже после получения уведомлений от налоговой.
Кому и какие налоги нужно платить при получении наследства
Если наследство получено не от родственников первой или второй степени родства, у украинцев возникает налоговая обязанность. Для налоговых резидентов Украины действуют следующие ставки:
- 5% военного сбора;
- 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Таким образом, общая сумма налогов составляет 10% от стоимости унаследованного имущества.
Например, если стоимость квартиры, дома или другого имущества составляет 1,5 млн грн, размер налоговых обязательств достигнет 150 тыс. грн. Чем дороже имущество, тем больше будет сумма к уплате. Юристы рекомендуют заранее учитывать эти расходы, особенно если речь идет о недвижимости или других ценных активах.
Отдельные правила установлены для случаев, когда наследник или наследодатель имеет статус нерезидента Украины. В такой ситуации применяются повышенные ставки:
- 18% НДФЛ;
- 5% военного сбора.
Общая налоговая нагрузка составляет уже 23% от стоимости унаследованного имущества. Например, если стоимость наследства оценивается в 1,5 млн грн, сумма налогов уже составит не менее 345 тыс. грн.
Специалисты отмечают, что именно наследственные дела с участием нерезидентов требуют особо внимательного подхода, ведь ошибки в таких случаях могут обойтись очень дорого.
Когда платить налоги за полученное наследство в Украине
Выполнить налоговую обязанность можно двумя способами:
- Первый вариант — уплатить налоги еще до оформления наследства у нотариуса. В таком случае нотариус самостоятельно передает в налоговую необходимую информацию.
- Второй вариант применяется тогда, когда налог не был уплачен при оформлении наследственных прав. Тогда человек обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.
Подать декларацию можно через электронный кабинет налогоплательщика или непосредственно в налоговой. При этом важно помнить о сроках. Декларацию необходимо подать до 1 мая года, следующего за получением наследства, а уплатить налоги — до 1 августа.
Несоблюдение этих требований может привести к начислению штрафов, пени и возникновению налогового долга. При участии нерезидентов налоги, как правило, уплачиваются еще до нотариального оформления наследства.
Когда выгоднее отказаться от наследства
Иногда унаследованное имущество не является выгодным для наследника. Речь идет, в частности, о недвижимости, которая требует значительных затрат на содержание, ремонт или находится в месте, где человек не планирует проживать.
В таких случаях закон позволяет отказаться от наследства. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Если наследство не принимается, обязанность уплачивать налоги также не возникает.
В то же время закон не позволяет принять только часть имущества. Наследник не может оставить себе одни объекты и отказаться от других. Решение принимается в отношении всего наследства сразу.
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