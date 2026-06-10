Меньше, чем требовалось: Елена Тополя рассказала, сколько получила по программе "єВідновлення"

Выплаты по программе "єВідновлення". Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

С 2023 года в Украине действует государственная программа "єВідновлення" для поддержки граждан, чье жилье было повреждено или полностью уничтожено в результате боевых действий. Украинская актриса и певица Елена Тополя рассказала, сколько денег ее семья получила от государства после того, как их дом пострадал в результате российского обстрела в прошлом году.

О том, какую сумму получила семья известной певицы Елены Тополи по программе "єВідновлення", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ее комментарий для программы "Ранкова кава".

Какую сумму получила певица от государства на восстановление жилья

По словам артистки, восстановление дома продолжается до сих пор. Часть ремонтных работ внутри квартиры уже удалось выполнить, однако процесс еще не завершен. Также затянулись работы по восстановлению фасада дома. Как пояснила Тополя, причиной стали неблагоприятные погодные условия, в частности сильные ветры, которые регулярно затрудняют работу строителей.

Певица призналась, что государственная компенсация покрыла лишь небольшую часть расходов на ремонт. По программе "єВідновлення" семья получила 209 тысяч гривен, тогда как общая сумма работ составила около 2 миллионов гривен.

"Нам выплатили 209 тысяч гривен… А около 2 миллионов гривен ушло на ремонт", — отметила Тополя.

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Артистка также поделилась подробностями того, как семья обустроила жилье после пережитого попадания. По ее словам, теперь вопрос безопасности стал для них одним из главных приоритетов. В квартире установили бронированные окна и двери.

Елена Тополя отметила, что после пережитого гораздо серьезнее относится к угрозе ракетных атак. Если поступает предупреждение о возможном обстреле, семья больше не рискует оставаться дома.

Что такое программа "єВідновлення" и как ею воспользоваться

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в рамках программы украинцы могут получить финансовую помощь на текущий или капитальный ремонт жилья, жилищный сертификат для приобретения нового жилья вместо утраченного, а также компенсацию для самостоятельного строительства на собственном земельном участке.

Чтобы воспользоваться программой, владельцам жилья необходимо:

проверить наличие информации о недвижимости в Государственном реестре вещных прав;

сообщить о повреждениях через приложение "Дія" или ЦНАП;

открыть специальный банковский счет и подать заявку на получение компенсации.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье. Фото: Скриншот

После этого решение принимает специальная комиссия, которая рассматривает обращение в течение 30 дней. Подать заявку на участие в программе можно через портал или мобильное приложение "Дія", в Центре предоставления административных услуг или с помощью нотариуса.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада одобрила законопроект №15111-д, который изменяет правила налогообложения для тех, кто официально сдает жилье в аренду. Размер сбора снизят до 5%. Это должно побудить владельцев недвижимости работать легально и не скрывать доходы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что владельцы жилой и коммерческой недвижимости в Украине ежегодно платят налог на имущество. Закон определяет порядок его начисления, но многие не знают, что существует еще и дополнительный сбор, который часто называют "налогом на роскошь".