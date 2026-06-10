Временное жилье для ВПЛ: кого из жильцов могут выселить по новыми правилами

Расположение ВПЛ во временном жилье. Фото: УНИАН, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действует жилищная программа для ВПЛ, которая предусматривает бесплатное размещение граждан в общежитиях и коммунальных квартирах. Кабинет Министров обновил постановление № 930 от 1 сентября 2023 года, изменив некоторые правила пользования помещениями. Мы разобрались с нововведениями для внутренне перемещенных лиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать ВПЛ о поселении во временное жилье.

Новые требования к проверкам жилья

В Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц внесли изменения, касающиеся механизма мониторинга таких помещений. Теперь к проверкам могут присоединяться представители органов государственной власти, местного самоуправления, различных организаций и непосредственно ВПЛ.

Результаты мониторинга будут передаваться руководителям коммунального жилья и в Министерство социальной политики, а рекомендации относительно условий проживания должны использоваться для обеспечения по крайней мере минимально допустимого уровня удобств.

"Для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, место временного проживания должно быть не просто крышей над головой, а безопасным и комфортным пространством с четкими и справедливыми правилами", — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

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Изменения в правилах для переселенцев

В перечень оснований для выселения из общежития или коммунальной квартиры внесли дополнительный пункт — нежелание человека трудоспособного возраста искать работу или отсутствие статуса безработного в течение трех месяцев. Если человек не пытается найти источник дохода, ему грозит прекращение проживания.

Другие причины для выселения такие:

систематические нарушения условий договора;

наличие собственного жилья;

отсутствие в помещении более 60 календарных дней без уважительных причин;

предоставление недостоверных персональных данных;

исключение места временного проживания из соответствующего перечня.

"Изменения предусматривают меры, направленные на поддержку занятости трудоспособных лиц, проживающих в местах временного проживания", — говорится на Правительственном портале.

Согласно новым правилам, после прекращения права пользования бесплатным жильем дается 15 календарных дней на выселение, если иное не определено договором.

Приоритетное право на поселение

Некоторые категории украинцев имеют первоочередное право на поселение и продление срока проживания. В перечень входят многодетные семьи, ветераны, семьи с детьми, участники боевых действий, семьи из маломобильных групп, лица с инвалидностью, близкие родственники погибших военных, беременные женщины, пожилые люди.

Кроме того, приоритет предоставляется внутренне перемещенным лицам, потерявшим жилье в результате военных действий. Это подтверждается внесением информации о повреждении или уничтожении недвижимости в соответствующие государственные реестры, а также актами обследования.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы недвижимости должны платить специальный налог. Он включает дополнительный платеж в случае превышения лимита площади. Если квартира или дом большие, придется ежегодно отдавать в бюджет 25 000 грн за каждый такой объект.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине поддержали в первом чтении законопроект №15111-д. Он утверждает пониженную ставку налога для арендодателей. Владельцы недвижимости, получающие доходы от аренды, будут платить в бюджет всего 5% вместо 23%.