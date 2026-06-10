Тимчасове житло для ВПО: кого з мешканців можуть виселити за новими правилами

Поселення ВПО в тимчасовому житлі. Фото: УНІАН, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

В Україні діє житлова програма для ВПО, яка передбачає безплатне поселення громадян у гуртожитках і комунальних квартирах. Кабінет Міністрів оновив постанову № 930 від 1 вересня 2023 року, змінивши деякі правила користування приміщеннями. Ми розібралися з нововведеннями для внутрішньо переміщених осіб.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати ВПО про поселення у тимчасове житло.

Нові вимоги до перевірок житла

До Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб внесли зміни щодо механізму моніторингу таких приміщень. Тепер до перевірок можуть долучатися представники органів державної влади, місцевого самоврядування, різних організацій та безпосередньо ВПО.

Результати моніторингу будуть передаватися керівникам комунального житла і в Міністерство соціальної політики, а рекомендації стосовно умов проживання повинні використовуватися для забезпечення принаймні мінімально допустимого рівня зручностей.

"Для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, місце тимчасового проживання має бути не просто дахом над головою, а безпечним і комфортним простором із чіткими та справедливими правилами", — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

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Зміни в правилах для переселенців

До переліку підстав для виселення з гуртожитку чи комунальної квартири внесли додатковий пункт — несприяння особою працездатного віку своїй зайнятості чи відсутність статусу безробітного протягом трьох місяців. Якщо людина не намагається знайти джерело доходу, їй загрожує припинення проживання.

Інші причини для виселення такі:

систематичні порушення умов договору;

наявність власного житла;

відсутність у приміщенні більше 60 календарних днів без поважних причин;

подання недостовірних персональних даних;

виключення місця тимчасового проживання з відповідного переліку.

"Зміни передбачають заходи, спрямовані на підтримку зайнятості працездатних осіб, які проживають у місцях тимчасового проживання", — йдеться на Урядовому порталі.

Згідно з новими правилами, після припинення права користування безплатним житлом дається 15 календарних днів на виселення, якщо інше не визначене договором.

Пріоритетне право на поселення

Деякі категорії українців мають першочергове право на поселення і продовження строку проживання. До переліку входять багатодітні сім’ї, ветерани, родини з дітьми, учасники бойових дій, сім’ї з маломобільних груп, особи з інвалідністю, близькі родичі загиблих військових, вагітні жінки, люди похилого віку.

Плюс пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло внаслідок воєнних дій. Це підтверджується внесенням інформації про пошкодження або знищення нерухомості до відповідних державних реєстрів, а також актами обстеження.

Раніше Новини.LIVE писали, що власники нерухомості повинні платити спеціальний податок. Він включає додатковий платіж у разі перевищення ліміту площі. Якщо квартира чи будинок великі, доведеться щороку віддавати в бюджет 25 000 грн за кожен такий об’єкт.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні підтримали в першому читанні законопроєкт №15111-д. Він затверджує знижену ставку податку для орендодавців. Власники нерухомості, які отримують доходи з оренди, будуть платити в бюджет всього 5% замість 23%.