Менше, ніж було потрібно: Олена Тополя розповіла, скільки отримала по програмі "єВідновлення"

Виплати за програмою "єВідновлення". Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

З 2023 року в Україні діє державна програма "єВідновлення" для підтримки громадян, чиє житло було пошкоджене або повністю знищене внаслідок бойових дій. Українська акторка та співачка Олена Тополя розповіла, скільки грошей її родина отримала від держави після того, як їхнє помешкання постраждало внаслідок російського обстрілу торік.

Про те, яку суму отримала родина відомої співачки Олени Тополі за програмою "єВідновлення", розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на її коментар для програми "Ранкова кава".

Яку суму отримала співачка від держави на відновлення житла

За словами артистки, відновлення оселі триває досі. Частину ремонтних робіт усередині квартири вже вдалося виконати, однак процес ще не завершений. Також затягнулися роботи з відновлення фасаду будинку. Як пояснила Тополя, причиною стали несприятливі погодні умови, зокрема сильні вітри, які регулярно ускладнюють роботу будівельників.

Співачка зізналася, що державна компенсація покрила лише невелику частину витрат на ремонт. За програмою "єВідновлення" родина отримала 209 тисяч гривень, тоді як загальна сума робіт склала близько 2 мільйонів гривень.

"Нам виплатили 209 тисяч гривень… І близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт", — зазначила Тополя.

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Артистка також поділилася подробицями того, як родина облаштувала житло після пережитого влучання. За її словами, тепер питання безпеки стало для них одним із головних пріоритетів. У квартирі встановили броньовані вікна та двері.

Олена Тополя зазначила, що після пережитого значно серйозніше ставиться до загрози ракетних атак. Якщо надходить попередження про можливий обстріл, родина більше не ризикує залишатися вдома.

Що таке програма "єВідновлення" та як нею скористатись

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, у межах програми українці можуть отримати фінансову допомогу на поточний або капітальний ремонт житла, житловий сертифікат для придбання нового помешкання замість втраченого, а також компенсацію для самостійного будівництва на власній земельній ділянці.

Щоб скористатися програмою, власникам житла необхідно:

перевірити наявність інформації про нерухомість у Державному реєстрі речових прав;

повідомити про пошкодження через застосунок "Дія" або ЦНАП;

відкрити спеціальний банківський рахунок та подати заявку на отримання компенсації.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло. Фото: Скриншот

Після цього рішення ухвалює спеціальна комісія, яка розглядає звернення протягом 30 днів. Подати заявку на участь у програмі можна через портал або мобільний застосунок "Дія", у Центрі надання адміністративних послуг чи за допомогою нотаріуса.

Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада схвалила законопроєкт №15111-д, який змінює правила оподаткування для тих, хто офіційно здає житло в оренду. Розмір збору знизять до 5%. Це має заохотити власників нерухомості працювати легально та не приховувати доходи.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники житлової та комерційної нерухомості в Україні щороку сплачують податок на майно. Закон визначає порядок його нарахування, але багато хто не знає, що існує ще й додатковий збір, який часто називають "податком на розкіш".