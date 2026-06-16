Компенсація за зруйноване через війну житло: чи можуть отримати спадкоємці та що для цього потрібно

На що можуть розраховувати спадкоємці зруйнованого війною житла. Фото: Новини.LIVE. Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо житло повністю зруйноване внаслідок бойових дій, це не означає, що спадкоємці втрачають право на компенсацію. Закон дозволяє успадкувати не тільки майно, а й право на державні виплати за нього.

Про те, чи можуть отримати компенсацію українці, які отримали у спадок знищене через війну житло, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посилання на коментар юристки з сімейного права Єлизавети Коренковської для РБК-Україна.

Які права мають спадкоємці зруйнованого через війну житла

Юристка пояснює, що у спадщину входять не лише речі чи нерухомість, а й майнові права. Тому навіть якщо будинок або квартира знищені, право на компенсацію не зникає.

Все залежить від того, чи встигла людина за життя подати заявку на відшкодування, наприклад через програму "єВідновлення":

Якщо заяву було подано — це право переходить спадкоємцям і входить до спадщини. Якщо ні — спадкоємець після оформлення спадщини може сам звернутися по компенсацію як новий власник.

Чому важливо якомога швидше оформити спадщину

Повне знищення житла не є причиною відмовлятися від спадкових прав. Навпаки, документи потрібно оформлювати якнайшвидше. Навіть без фізичного будинку залишається право на відшкодування від держави.

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"Тому навіть у випадках повного знищення нерухомості відкривати спадкову справу варто. Адже предметом спадкування можуть бути не лише квадратні метри, а й право на відшкодування завданих збитків та отримання державної компенсації", — наголошує юристка.

Як визначають розмір компенсації за знищене чи пошкоджене помешкання

В Україні працюють спеціальні комісії, які розглядають заяви про знищене або пошкоджене житло. Спочатку дані вносять до реєстру, потім фахівці виїжджають на місце, оглядають об’єкт і фіксують пошкодження.

Після цього вони визначають або суму компенсації, або перелік робіт для відновлення житла. Рішення затверджує місцева влада або військова адміністрація. Стежити за статусом справи можна через застосунок Дія — там доступні всі оновлення та документи по заявці.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці стикаються з проблемою: документи про народження чи шлюб загублені, лишилися на окупованих територіях або в них є помилки в іменах чи прізвищах. Через це складніше оформити спадщину, бо нотаріусу треба точно підтвердити родинні зв’язки людини з померлим.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато хто думає, що оформлення спадщини не потребує додаткових витрат, але це не завжди так. Усе залежить від того, ким вам доводився померлий. В одних випадках податків немає, а в інших доведеться сплатити державі чималу суму.