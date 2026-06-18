Договір про поділ спадщини: що передбачає документ та навіщо його укладати

Оформлення спадщини в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Після смерті близької людини родичі часто стикаються з питанням, як поділити майно. Бувають ситуації, коли спадкоємець хоче залишити собі лише певну річ, наприклад автомобіль, а інші активи передати родичу. Хоча українське законодавство не дозволяє приймати спадщину вибірково, один варіант все ж є.

Про те, чи можуть українці передати "не бажане" майно іншому спадкоємцю та що для цього потрібно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 1267 Цивільного кодексу України.

Чи можна частково прийняти спадщину в Україні

Згідно з законодавством України, спадкоємець має лише два варіанти — або прийняти всю спадщину, або повністю від неї відмовитися. Прийняти один об'єкт майна та відмовитися від іншого неможливо.

Наприклад, після смерті доньки залишилися автомобіль і земельний пай. Її мати не може успадкувати лише земельну ділянку, а від автомобіля відмовитися на користь онука. Закон такого механізму не передбачає.

Якщо спадкоємець проживав разом із померлим на момент відкриття спадщини, він автоматично вважається таким, що прийняв її, якщо протягом шести місяців не подав заяву про відмову.

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Водночас відмова від спадщини є остаточною та не може містити жодних умов. Щоправда, відкликати таку заяву можна в межах строку, відведеного для прийняття спадщини (стаття 1270 Цивільного кодексу України).

Як спадкоємцям поділити майно між собою

Проте закон дає спадкоємцям іншу можливість. Відповідно до 1267 статті Цивільного кодексу України, вони можуть домовитися про розподіл майна вже після оформлення спадкових прав.

Якщо заповіт не встановлює іншого порядку, усі спадкоємці отримують рівні частки. Однак, за взаємною згодою вони можуть укласти договір про поділ спадщини та самостійно визначити, кому яке майно дістанеться.

Що можна прописати в договорі про поділ спадщини

До договору можна включити все майно, яке входить до складу спадщини:

нерухомість;

майнові права;

транспортні засоби,

інші активи, що належали померлому.

Якщо йдеться про нерухомість або транспортні засоби, такий договір про поділ спадщини обов'язково має бути письмовим і посвідченим нотаріусом.

Тож у випадку з автомобілем і земельним паєм мати та онук не можуть розділити спадщину шляхом часткового прийняття чи відмови від неї. Але після оформлення спадкових прав вони мають право укласти нотаріально посвідчений договір про поділ спадщини. Тоді автомобіль може перейти онуку, а земля — матері, якщо обидві сторони погодяться на такий варіант.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть якщо будинок або квартира були повністю знищені через війну, спадкоємці все одно можуть отримати компенсацію. За законом у спадок переходить не лише майно, а й право на державні виплати за нього.

Також Новини.LIVE писали, що після смерті людини її майно, а також фінансові зобов’язання переходять спадкоємцям. Тобто родичі чи особи, зазначені в заповіті, можуть успадкувати як цінності, так і борги. Однак, якщо банк не повідомив спадкоємців про борг у встановлений строк, згодом його можуть анулювати.