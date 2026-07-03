Наследование по праву представительства: кто может претендовать на имущество вместо умершего родственника

Правила наследования по праву представительства в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда возникает ситуация, когда человек, который должен был получить имущество по закону, умирает ещё до открытия наследства. Тогда часто возникает вопрос, что же происходит с его долей. В таких случаях украинское законодательство предусматривает специальный механизм — наследование по праву представительства.

О том, что такое наследование по праву представительства и кто может получить имущество таким образом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 1266 Гражданского кодекса Украины.

Что такое наследование по праву представительства

Наследование по праву представительства позволяет родственникам умершего наследника получить ту часть имущества, которая перешла бы к нему, если бы он был жив на момент смерти наследодателя.

Важно понимать, что это не новое самостоятельное право на наследство. Речь идет о замене умершего наследника его потомками, которые получают только ту долю, которая принадлежала бы их родственнику.

Кто может наследовать имущество по праву представительства

Закон определяет четкий круг лиц, которые могут воспользоваться этим механизмом:

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Внуки и правнуки наследодателя — они получают долю, которая принадлежала бы их родителям или более дальним родственникам по прямой линии (бабушке, дедушке и т. д.). В прямой родственной линии это правило может применяться через несколько поколений. Племянники и племянницы — они могут унаследовать ту долю, которую получили бы их родители (брат или сестра наследодателя), если бы были живы. Двоюродные братья и сестры — они получают право на ту часть наследства, которая принадлежала бы их родителям (то есть тете или дяде наследодателя). Прадед и прабабушка наследодателя — в определенных законом случаях они также могут унаследовать долю, которая принадлежала бы их детям, то есть бабушке или дедушке умершего.

Если право представительства переходит к нескольким лицам, доля умершего наследника распределяется между ними поровну.

В каких случаях наследование по праву представительства не допускается

Право представительства применяется не всегда и действует только в случае наследования по закону. Оно не используется, если:

наследник при жизни официально отказался от наследства;

имеется завещание, и наследство распределяется в соответствии с волей наследодателя;

наследник лишен права наследования по решению суда (например, из-за противоправных действий в отношении наследодателя или неисполнения обязанностей).

В таких случаях доля распределяется в соответствии с общими правилами или завещанием, а не по механизму представительства.

Могут ли усыновленные дети наследовать имущество по праву представительства

Для усыновленных лиц действуют особые правила. Если суд при усыновлении сохранил юридическую связь ребенка с его биологическими бабушкой или дедушкой, такое лицо не теряет права наследовать по праву представительства после их смерти. В этом случае усыновленный ребенок имеет такие же права, как и другие наследники по закону.

Ранее Новини.LIVE писали, что после смерти человека родственникам часто приходится решать, как разделить наследство. Иногда кто-то хочет оставить себе только конкретную вещь, например, автомобиль. Но по закону в Украине нельзя "выбирать" часть наследства — принимается всё сразу. Однако один возможный вариант всё же есть.

Также Новини.LIVE рассказывали, что споры из-за наследства нередко возникают уже после того, как всё разделили и оформили официально. Бывает, что кто-то потом хочет пересмотреть договоренности. В таких случаях важно доказать, что появились новые существенные обстоятельства или что при оформлении была допущена серьезная ошибка.