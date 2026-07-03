Спадкування за правом представлення: хто може претендувати на майно замість померлого родича

Правила спадкування за правом представлення в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Іноді трапляється ситуація, коли людина, яка мала б отримати майно за законом, помирає ще до моменту відкриття спадщини. Тоді часто виникає питання, що ж відбувається з її часткою. У таких випадках українське законодавство передбачає спеціальний механізм — спадкування за правом представлення.

Про те, що таке спадкування за правом представлення та хто може отримати майно у такий спосіб, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 1266 статтю Цивільного кодексу України.

Шо таке спадкування за правом представлення

Спадкування за правом представлення дозволяє родичам померлого спадкоємця отримати ту частину майна, яка б перейшла йому, якби він був живий на момент смерті спадкодавця.

Важливо розуміти, що це не нове самостійне право на спадщину. Йдеться про заміну померлого спадкоємця його нащадками, які отримують лише ту частку, яка належала б їхньому родичу.

Хто може успадковувати майно за правом представлення

Закон визначає чітке коло осіб, які можуть скористатися цим механізмом:

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Онуки та правнуки спадкодавця — вони отримують частку, яка належала б їхнім батькам або далі по прямій лінії (бабі, дідові тощо). У прямому родинному зв’язку це правило може застосовуватися через кілька поколінь. Племінники та племінниці — вони можуть успадкувати ту частку, яку отримали б їхні батьки (брат або сестра спадкодавця), якби були живі. Двоюрідні брати та сестри — вони отримують право на ту частину спадщини, яка належала б їхнім батькам (тобто тітці або дядькові спадкодавця). Прадід і прабаба спадкодавця — у визначених законом випадках вони також можуть успадкувати частку, яка належала б їхнім дітям, тобто бабі або дідові померлого.

Якщо право представлення переходить до кількох осіб, частка померлого спадкоємця розподіляється між ними порівну.

В яких випадках спадкування за правом представлення не допускається

Право представлення застосовується не завжди і діє лише у випадку спадкування за законом. Воно не використовується, якщо:

спадкоємець за життя офіційно відмовився від спадщини;

є заповіт, і спадщина розподіляється відповідно до волі спадкодавця;

спадкоємця усунуто від спадкування за рішенням суду (наприклад, через протиправні дії щодо спадкодавця або невиконання обов’язків).

У таких випадках частка розподіляється відповідно до загальних правил або заповіту, а не за механізмом представлення.

Чи можуть усиновлені діти успадкувати майно за правом представлення

Окремі правила діють для усиновлених осіб. Якщо суд під час усиновлення зберіг юридичний зв’язок дитини з її біологічними бабою чи дідом, така особа не втрачає право спадкувати за правом представлення після їхньої смерті. У цьому випадку усиновлена дитина має такі самі права, як і інші спадкоємці за законом.

Раніше Новини.LIVE писали, що після смерті людини родичам часто доводиться вирішувати, як поділити спадщину. Іноді хтось хоче залишити собі лише конкретну річ, наприклад авто. Але за законом в Україні не можна "обирати" частину спадку — приймається все одразу. Однак один можливий варіант все ж є.

Також Новини.LIVE розповідали, що суперечки через спадщину нерідко виникають уже після того, як усе поділили й оформили офіційно. Буває, що хтось потім хоче переглянути домовленості. У таких випадках важливо довести, що з’явилися нові суттєві обставини або що під час оформлення була допущена серйозна помилка.