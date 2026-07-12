Квартира має кількох власників: кому і який податок нарахують у 2026 році

Податок на нерухомість в Україні у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні власники нерухомості регулярно повинні сплачувати спеціальний податок. Однак, якщо квартира чи будинок належить кільком людям, порядок сплати податку залежить від того, як саме оформлене право власності.

Про те, хто повинен сплачувати податок за спільну нерухомість у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Хто сплачує податок за спільну нерухомість

В управлінні ДПС пояснили, що податок на нерухоме майно зобов'язані сплачувати всі власники квартир, будинків та інших об'єктів. Це правило стосується як громадян України, так і юридичних осіб та іноземців.

Такі вимоги визначені Податковим кодексом України. Якщо ж одним об'єктом володіють кілька людей, то все залежить від виду спільної власності.

Наприклад, коли у документах зазначено, яка частина нерухомості належить кожному співвласнику, наприклад 1/2 або 1/3, кожен із них самостійно сплачує податок лише за свою частку.

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Спільна сумісна власність без визначених часток

Такий варіант найчастіше трапляється у подружжя, яке придбало житло під час шлюбу. Оскільки частки офіційно не визначені, співвласники можуть самі вирішити, хто саме сплачуватиме податок за весь об'єкт. Якщо домовитися не виходить, це питання може вирішити суд.

Спільна сумісна власність після поділу майна

Якщо нерухомість вже поділена між співвласниками, і кожен користується своєю окремою частиною, наприклад кімнатою, поверхом або іншим приміщенням, тоді кожен власник сплачує податок окремо за свою частину.

Який податок потрібно платити власникам нерухомості у 2026 році

Сума податку залежить від площі нерухомості. Однак зкон передбачає пільгові метри, які не оподатковуються:

для квартир це 60 квадратних метрів;

для житлових будинків — 120 квадратних метрів;

якщо людина володіє і квартирою, і будинком, застосовується загальна пільга — 180 квадратних метрів.

Розмір ставки визначає місцева влада. При цьому вона не може бути більшою за 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої станом на минулий рік.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо ви купуєте чи продаєте нерухомість і розрахунок буде безготівковим, краще заздалегідь підготувати всі необхідні документи та виконати потрібні формальності. Так ви уникнете затримок під час підписання договору та переказу грошей.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році власникам окремих квартир, будинків і нежитлових приміщень потрібно сплатити податок на нерухомість. Після 1 липня варто перевірити, чи ДПС нарахувала суму до сплати. Розповідаємо, де це можна подивитися та як правильно оплатити податок.