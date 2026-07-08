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Головна Економіка Продаж нерухомості: в Україні хочуть змінити умови відчуження житла

Продаж нерухомості: в Україні хочуть змінити умови відчуження житла

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 12:12
В Україні планують змінити умови продажу житла: кого стосуватимуться нові правила
Чоловік збирає речі для виїзду з квартири, дерев'яний молоток. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть суттєво посилити захист єдиного житла для соціально вразливих громадян. У Верховній Раді готують законопроєкт, який має унеможливити втрату квартири чи будинку через борги, виконавчі провадження, шахрайські схеми або необдумані правочини. Однією з головних новацій стане обов'язкова перевірка органами соціального захисту перед будь-яким відчуженням такого майна. 

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Яке житло хочуть захистити

За інформацією Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, щороку тисячі українців ризикують залишитися без єдиного житла. Найчастіше така загроза стосується:

  • пенсіонерів;
  • людей з інвалідністю;
  • самотніх осіб похилого віку;
  • військовослужбовців.

Причиною можуть стати як виконавчі провадження через борги, так і шахрайські дії або укладення невигідних договорів.
Перед продажем житла перевірятимуть соціальний статус власника

Що пропонують змінити

Новий законопроєкт передбачає, що перед виселенням, продажем чи іншим способом відчуження єдиного житла обов'язково проводитиметься перевірка органами соціального захисту.

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Під час такої оцінки враховуватимуть життєві обставини людини та можливі наслідки втрати житла. Ідея полягає в тому, щоб соціально вразливі громадяни не залишалися без даху над головою без належної перевірки та пошуку альтернативного житла.

У Комітеті наголошують, що сьогодні навіть відносно невеликий борг, зокрема за житлово-комунальні послуги, може стати підставою для судового рішення про стягнення майна. Після цього квартиру або будинок можуть реалізувати на користь кредитора.

Найскладніша ситуація виникає у людей, які:

  • не можуть самостійно захищати свої права;
  • не мають підтримки рідних;
  • потребують постійного стороннього догляду;
  • проходять військову службу та перебувають у зоні бойових дій.

У профільному комітеті зазначають, що нинішнє законодавство лише частково захищає єдине житло. Наприклад, окремі гарантії діють лише за невеликої суми заборгованості.

Водночас під час виконавчих проваджень державні та приватні виконавці, нотаріуси чи державні реєстратори не завжди оцінюють соціальний статус людини та ризики, які можуть виникнути після позбавлення її житла.

На думку авторів ініціативи, це нерідко призводить до тяжких соціальних наслідків, серед яких бездомність, погіршення здоров'я людей та додаткове навантаження на систему соціального захисту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто не зможе продати успадковану нерухомість. Щоб мати право розпоряджатися квартирою чи будинком, самого факту отримання майна у спадок недостатньо. Необхідна наявність важливого документа. 

Також Новини.LIVE писали, яку компенсацію можуть отримати українці, яке житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів. Сума виплат розраховується індивідуально. При цьому враховується як тип та площа житла, так і ступінь ушкоджень.

нерухомість житло продаж
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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