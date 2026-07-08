В Украине планируют изменить условия продажи жилья: кого коснутся новые правила

Мужчина собирает вещи для выезда из квартиры, деревянный молоток. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут существенно усилить защиту единственного жилья для социально уязвимых граждан. В Верховной Раде готовят законопроект, который должен исключить возможность потери квартиры или дома из-за долгов, исполнительных производств, мошеннических схем или необдуманных сделок. Одним из главных нововведений станет обязательная проверка органами социальной защиты перед любым отчуждением такого имущества.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Какое жилье хотят защитить

По информации Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, ежегодно тысячи украинцев рискуют остаться без единственного жилья. Чаще всего такая угроза касается:

пенсионеров;

людей с инвалидностью;

одиноких пожилых людей;

военнослужащих.

Причиной могут стать как исполнительные производства из-за долгов, так и мошеннические действия или заключение невыгодных договоров.

Перед продажей жилья будут проверять социальный статус владельца

Что предлагают изменить

Новый законопроект предусматривает, что перед выселением, продажей или иным способом отчуждения единственного жилья обязательно будет проводиться проверка органами социальной защиты.

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В ходе такой оценки будут учитываться жизненные обстоятельства человека и возможные последствия потери жилья. Идея заключается в том, чтобы социально уязвимые граждане не оставались без крыши над головой без надлежащей проверки и поиска альтернативного жилья.

В Комитете отмечают, что сегодня даже относительно небольшой долг, в частности за жилищно-коммунальные услуги, может стать основанием для судебного решения о взыскании имущества. После этого квартиру или дом могут реализовать в пользу кредитора.

Самая сложная ситуация возникает у людей, которые:

не могут самостоятельно защищать свои права;

не имеют поддержки со стороны родных;

нуждаются в постоянном постороннем уходе;

проходят военную службу и находятся в зоне боевых действий.

В профильном комитете отмечают, что действующее законодательство лишь частично защищает единственное жилье. Например, отдельные гарантии действуют только при небольшой сумме задолженности.

В то же время в ходе исполнительного производства государственные и частные исполнители, нотариусы или государственные регистраторы не всегда оценивают социальный статус человека и риски, которые могут возникнуть после лишения его жилья.

По мнению авторов инициативы, это нередко приводит к тяжелым социальным последствиям, среди которых бездомность, ухудшение здоровья людей и дополнительная нагрузка на систему социальной защиты.

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