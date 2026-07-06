Выплаты за разрушенное жилье: минимальные и максимальные суммы по программе «єВідновлення» в июле

Разрушенный дом в Киеве, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители Украины, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вражеских обстрелов, могут получить компенсацию от государства. Национальный механизм "єВідновлення" предусматривает различные суммы компенсации для владельцев квартир и домов. При расчете выплаты учитывается несколько факторов.

Новини.LIVE рассказывают, на какие минимальные и максимальные суммы компенсаций владельцы поврежденного или уничтоженного жилья могут рассчитывать в июле 2026 года.

Сколько выплачивают, если жилье повреждено

Размер компенсации за поврежденное жилье определяет Комиссия в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Кабмина № 381 от 21 апреля 2023 г., на основании характеристики повреждений объекта и работ, которые необходимо выполнить, указанных в чек-листе и акте обследования поврежденного объекта.

Как пояснили специалисты БФ "Право на захист", в зависимости от рассчитанной по чек-листу суммы компенсации, ремонтные работы классифицируются по двум категориям:

категория А — если рассчитанная сумма компенсации не превышает 200 000 грн;

категория Б — если рассчитанная сумма компенсации составляет от 200 000 до 350 000 грн — для квартир и жилых помещений в многоквартирных домах и от 200 000 до 500 000 грн — для одноквартирных жилых домов, в частности, усадебных, блочных с отдельными квартирами и собственным входом с улицы, коттеджей, домов повышенной комфортности, а также садовых и дачных домов.

Минимальная сумма

Закон не устанавливает минимального размера компенсации. Теоретически наименьшая выплата может соответствовать стоимости самых простых ремонтных работ, например восстановления внутренней отделки стен. Ориентировочно такая сумма составляет 97,24 грн.

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Максимальная сумма

Для поврежденной квартиры максимальный размер компенсации составляет 350 000 грн, а для поврежденного жилого дома — 500 000 грн.

Сколько выплачивают за уничтоженное жилье

Размер компенсации за уничтоженное жилье определяет Комиссия в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Кабмина № 600 от 30 мая 2023 г.

Для квартир и домов применяются разные формулы расчета. При расчете учитываются следующие показатели:

стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке в среднем по Украине;

региональный корректирующий коэффициент;

количество комнат;

год ввода объекта в эксплуатацию;

общая площадь объекта недвижимости;

прочие технические характеристики.

Минимальный или максимальный денежный размер выплаты за уничтоженное жилье законодательно не определен. В то же время компенсация предоставляется только в пределах предельных квадратных метров уничтоженного жилья:

не более 150 кв. метров — для квартир;

не более 200 кв. метров — для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

Таким образом, компенсация предоставляется только в пределах предельной площади соответствующего типа жилья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем отличаются жилищные ваучеры и сертификаты "єВідновлення". Алгоритм получения помощи по этим программам очень похож. Однако стоит оценить плюсы и минусы обоих вариантов, после чего выбрать наиболее подходящий для индивидуальных потребностей.

Также Новини.LIVE писали, какую компенсацию получила за разрушенную в результате обстрелов квартиру певица Елена Тополя. Звезда призналась, что государственная выплата покрыла лишь небольшую часть расходов на ремонт. Артистка также рассказала, как семья обустроила жилье после пережитого обстрела.